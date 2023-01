He or she? Quand dévoiler le sexe de son bébé devient une fête

On les appelle les "gender reveal parties" ou fêtes de la révélation. Du simple coup de téléphone autrefois au goûter en famille, certains organisent aussi désormais l’annonce en grande pompe où arche de ballons, animations et buffet de douceurs sont de la partie.

Cette célébration, venue des États-Unis – les vidéos de parents américains découvrant en direct le sexe de leur bébé sont virales -, a traversé l’océan et gagne la Belgique.

Alison Pochet, organisatrice d’événements depuis 5 ans, compte environ 3 à 4 demandes de gender reveal par mois. "La demande a augmenté à partir du printemps de l’an dernier, estime la fondatrice de “Your Big Day”. Elle a même dépassé celle des babyshowers", ces fêtes prénatales en l’honneur du bébé et de la maman.

Un engouement qu’elle lie aux multiples vidéos de gender reveal postées sur Instagram. "J’ai beaucoup de demandes de parents qui veulent ce qu’ils voient sur les réseaux, dit Alison Pochet. Mais peu aboutissent car les parents n’ont pas conscience du budget de la déco qu’ils ont vue sur Pinterest…"

Vaisselle, décorations, souvenirs, animations, gâteau,… en recourant à un professionnel, les budgets varient entre 500 et 2 000 €, voire 4 000 € lorsqu’une salle est louée et un repas prévu.

Aujourd’hui, la plupart des organisateurs d’événement proposent la réalisation de gender reveal. "Cela fait partie du panel", note Alison Pochet.

Nouvelle mode

"C’est la nouvelle fête à la mode, surtout chez les plus jeunes", acquiesce Julie Félix, wedding et event planner (Fée des merveilles). Outre la popularité de ces fêtes sur les réseaux, le Covid et la limitation des rassemblements et réunions de famille pendant plusieurs mois participent aussi au succès des fêtes de révélation.

Après une année 2022 marquée par la reprise et le rattrapage des mariages en raison des retards provoqués par le Covid, Julie Félix s’attend à organiser 6-7 gender reveal parties cette année.

"Ce ne sera jamais mon activité principale", indique l’organisatrice qui privilégie les mariages, notamment plus rentables. "Je vais favoriser les gender reveal à la basse saison des mariages", confirme à son tour Alison Pochet.

Code couleur

Partie intégrante de ces fêtes, le monde de la pâtisserie évolue aussi au gré des tendances. Amandine Lisoir est vendeuse chez "les Cup’inn" à Namur qui a développé une gamme de pâtisseries pour les gender reveal. Du cupecake au gâteau de révélation, "nous avons des commandes chaque semaine et les ventes augmentent". Comptez rapidement 150 € pour satisfaire les papilles de vos invités.

Les vendeuses sont souvent mises dans la combine. "Ce week-end, une maman m’a glissé une enveloppe avec dedans le sexe de son bébé inscrit par le gynécologue et elle m’a dit “ne me dites rien, lisez juste”."

Si les couleurs rose et bleu sont utilisées pour faire découvrir le sexe – "pour qu’il n’y ait pas de doute" – la décoration de la fête n’emprunte plus forcément à ce code couleur. "On est plus sur des tons neutres, naturels, champêtre,…", assure Alison Pochet.

La recherche du joli accompagne par contre de plus en plus ces célébrations.

"On sent qu’il faut que ce soit “instagramable”", observe l’organisatrice. Car si les réseaux servent d’inspiration aux parents, ils permettent aussi le partage de ces révélations. "Ceux qui mettent le budget, c’est évidemment pour l’expérience vécue mais, même si c’est souvent sous-entendu, on sent qu’il faut aussi que ce soit beau pour être diffusé, estime Alison Pochet. C’est une manière comme une autre de partager ce moment joyeux avec des gens qui font moins partie de notre vie. Mais certains le gardent aussi en privé."

À noter que la part des gender reveal organisée par des professionnels reste infime: à titre de comparaison, on est à 5% pour les mariages.

Chez Ava à Gembloux, on vend des articles pour organiser sa gender reveal soi-même. Ballon "He or She ?" à 5,99 €, canons à confettis à 1,99 €, etc. "Ce n’est pas négligeable au niveau des ventes qui augmentent d’année en année, assure le gérant. La mise en avant de ces fêtes sur Instagram pousse les parents à vouloir faire une belle préparation. Mais la motivation première des parents est de rassembler la famille."