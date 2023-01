Loi belge de sortie du nucléaire : un échec aux racines arc-en-ciel

Seulement voilà. Dans la nuit du 25 au 26 avril de cette année 1986, la catastrophe de Tchernobyl réveille les consciences en matière de risque nucléaire. Dans le cafouillage qui s’ensuit, la Belgique prend une première décision : le huitième réacteur est abandonné, le projet Doel 5 est enterré.

Au début des années 90, l’État belge prend une autre décision : celle de se détourner du nucléaire ; le gouvernement opte alors pour la création de deux centrales électriques à cycle combiné (appelées communément "Turbine Gaz-Vapeur" ou "TGV"), à Seraing et Drogenbos.

Mais il faut attendre 1999 et l’accord de majorité Arc-en-ciel pour voir le gouvernement fédéral décider de véritablement tourner le dos au nucléaire et changer ainsi de paradigme énergétique.

Des Verts dans la Violette

Au lendemain des élections législatives du 13 juin 1999, les familles libérales et socialistes s’associent aux écologistes pour renvoyer les socio-chrétiens dans l’opposition.

"Dès 1997, nous avions scellé un accord secret, une alliance, Philippe Busquin (NDLR : alors président du PS) et moi, pour que le PS et le PRL montent ensemble au fédéral", recontextualise le libéral Louis Michel, qui a agi deux ans plus tard comme informateur du Roi pour la constitution du gouvernement Verhofstadt I. "Mais la crise de la dioxine a permis aux écologistes de réaliser un excellent score le soir des élections. Or, je savais que ça ne serait pas facile pour le PS de devoir composer avec Ecolo dans l’opposition. C’est donc moi qui ai suggéré de les faire monter au fédéral et Philippe Busquin a tout de suite marqué son accord."

Pour cela, les Verts posent une condition : que l’État belge s’inscrive dans un scénario de sortie progressive du nucléaire. "C’est Écolo et Agalev (NDLR : aujourd’hui Groen) qui ont posé ça sur la table, assure Luc Barbé, ancien chef de cabinet du secrétaire d’État à l’Énergie Olivier Deleuze. Cela n’a pas été agité par les autres familles politiques comme une carotte. C’est nous qui l’avons imposé."

"C’était en effet un élément important pour eux", confirme Louis Michel, l’un des architectes de cet accord. "Et c’est normal : c’est dans leur ADN."

Guy Verhofstadt. ©BELGA

Ainsi, le 14 juillet 1999, Guy Verhofstadt, fraîchement nommé Premier ministre par le Roi, s’adresse en ces mots aux parlementaires : "Le gouvernement est prêt à s’engager dans la sortie progressive de l’énergie nucléaire à terme. (…) Afin de laisser aux scientifiques le temps nécessaire à la mise au point de nouvelles sources massives d’énergies, alternatives, renouvelables et propres, la Belgique s’inscrit dans un scénario au terme duquel la désactivation des centrales nucléaires sera entamée dès qu’elles auront atteint l’âge de 40 ans."

Candides et bienveillants

Il faut attendre plusieurs mois pour que les négociations entourant ce projet débutent réellement. D’abord entre les différents cabinets.

"Tout le monde était d’accord. Bien sûr, à des degrés divers. Seul le MR au départ se montrait réticent", se rappelle Luc Barbé. Mais le plus fervent opposant au projet était à chercher dans le camp du Premier ministre : "Le chef de cabinet de Guy Verhofstadt, Luc Coene, était totalement pro nucléaire. Et en plus, il montrait une vraie rancœur envers les écologistes, c’est lui qui a le plus freiné le projet."

Mais "la négociation se faisait surtout au Conseil des ministres et en kern", relate Nicolas Janssen, alors attaché au cabinet du vice-Premier Louis Michel et ayant pris part aux négociations. "Nous préparions les dossiers avec pragmatisme et de manière non idéologique."

Louis Michel ©JC Guillaume

"Il y avait une grande confiance entre les différents partenaires et le bon sens prévalait chez chacune des parties. Nous avions le sentiment de faire quelque chose d’historique, quelque chose d’utile pour le pays, il y avait quelque chose de nouveau dans l’air", reprend Louis Michel. Et s’il fallait parfois élever la voix, " il régnait un état d’esprit positif" et "une vraie bienveillance. Peut-être Écolo qui n’avait pas la culture des partis traditionnels était-il un peu candide parfois, mais leurs représentants étaient des gens brillants".

Une décision historique

De là à évacuer toute idée de réticence ? "Mon obsession était de faire aboutir la loi, assure encore le libéral. Mais si un problème d’approvisionnement arrivait, on faisait quoi ? J’ai donc pu arracher durant les négociations la clause autorisant la prolongation de la durée de vie des réacteurs pour cause de force majeure (NDLR : reprise dans l’article 9 du texte de loi) . Mais, très sincèrement, j’étais persuadé que jamais l’on ne devrait un jour y recourir…"

Validée le 5 décembre 2002 à la Chambre et le 16 janvier suivant au Sénat, la "loi sur la sortie progressive de l’énergie nucléaire à des fins de production industrielle d’électricité" est ainsi promulguée le 31 janvier 2003. La Belgique devient alors, après l’Allemagne, le deuxième pays à préparer officiellement sa sortie du nucléaire.

mais le plus dur reste à venir.

Moins de quatre mois plus tard, les écologistes quittent le gouvernement sur fond de désaccord lié au dossier du survol de Bruxelles.

Quelques semaines plus tard, c’est une débâcle qui sanctionne les Verts aux élections législatives du 18 mai 2003. Et moins de dix jours plus tard, le libéral flamand Pierre Lano (VLD) annonce son intention de déposer à la Chambre une proposition de loi visant à modifier, déjà, la loi du 31 janvier. Ce n’est que sous la pression de l’État-major de son parti qu’il renoncera finalement...