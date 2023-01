Dans sa gestion de la crise, «le gouvernement a fait le job», estime le SeGEC

Et sur ce dernier point, le directeur du SeGEC se montre plutôt satisfait : "Je dois die que, dans des conditions très compliquées, le gouvernement a fait le job".

Ainsi, qu’il s’agisse de la crise sanitaire, mais aussi des inondations ou plus récemment de la crise des prix de l’énergie "on a toujours trouvé les interlocuteurs dont nous avions besoin auprès de l’autorité publique et obtenu les réponses aux questions que l’on posait", explicite le directeur.

Des traces

De cette période délicate et de ses conséquences sur le milieu de l’enseignement, Étienne Michel retient d’une part que " l’enseignement hybride a laissé des traces ". En effet, s’il conçoit qu’il s’agit là d’un "modèle adapté" à une période de crise, "ce n’est pas pour autant un bon modèle", estime-t-il avec le recul. D’autre part, et Étienne Michel le constate tous les jours, "ça a laissé des traces en termes psychosociaux" chez l’ensemble des acteurs de la société et, inévitablement donc, de l’école.

Mais tout n’est pas noir pour autant : "On est nombreux à avoir fait d’énormes progrès en manipulation d’ordinateurs, y compris dans les écoles avec les plateformes numériques collaboratives qui sont aujourd’hui devenues des habitudes".

Un pour un

D’ailleurs, afin de progresser encore dans le développement du numérique dans le cadre de l’institution scolaire, Étienne Michel en est convaincu : "Il faut un modèle un pour un, c’est ça la voie à suivre. Une centaine d’écoles sont entrées dans cette logique. Le gouvernement a fait ce qu’il fallait et il faut maintenant accompagner les écoles dans leur développement numérique".

Le SeGEC sera d’ailleurs, précise-t-il, attentif aux moyens d’encadrement qui seront octroyés désormais aux écoles de tous les réseaux et affectés à cette gestion du numérique.

Découvrez notre grand entretien complet avec le directeur général du Segec dans L’Avenir de ce vendredi 6 janvier 2023, sur tablette , smartphone ou PC