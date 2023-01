Différentes mesures ont été mises en place, au cours de l’année 2022, pour inciter les malades de longue durée à retrouver plus tôt le chemin du travail. Qu’en pensent les principaux acteurs concernés: médecins-conseils, médecins du travail et employeurs ? Quels sont les points qu’il faudrait encore améliorer ?

La paupière qui tremble: est-ce grave ?

Les tremblements de la paupière sont souvent anodins. Mais ils peuvent être signe de maladies plus graves, explique le Dr Dubuisson, neurologue aux cliniques universitaires Saint-Luc.

ÉDITO | Catastrophe chinoise, ampleur mondiale

C’était attendu : la Chine connaît, quelques semaines après avoir levé les restrictions visant à contenir le covid, une vague de contaminations inédite, dont personne ne mesure précisément l’ampleur.

L’effet CR7 à Riyad : un stade boîte de nuit, des journalistes du monde entier et plus de 2 millions de maillots déjà vendus

La superstar a été présentée dans son nouveau club en Arabie saoudite ce mardi soir.

Leuze: Damien peut enfin naviguer après un incroyable imbroglio

Le 21 septembre, nous relations une absurdité " à la belge", dont était victime Damien Fiacre, un jeune diplôme en batellerie de 25 ans. Aujourd’hui, l’injustice qu’a subie le Leuzois n’est bientôt plus qu’un mauvais souvenir.

Sur le toit d’un immeuble de Waremme, une charge destinée aux travaux menaçait de tomber

Poussé par les vents, un imposant paquet, destiné à un chantier, menaçait de tomber d’un immeuble à Waremme. La situation est régularisée.

Nordine accouche de Gaby… chez elle: « Si nous attendons un autre enfant, je ferai le même choix »

Gaby a aujourd’hui trois mois. Le 26 septembre, la petite Péruwelzienne a vu le jour au domicile de ses parents, David et Nordine. Pas un " accident " mais une démarche volontaire et mûrement réfléchie de la part du couple. L’accouchement à domicile ne se produit plus que très rarement de nos jours. Mais quand il a lieu, il peut parfois offrir de belles histoires…

Måneskin , Peter Gabriel, Pink, Gorillaz et les autres : 10 albums attendus pour 2023

Certains ont annoncé les dates de sortie, d’autres sont en studio… Voici dix des albums les plus attendus pour 2023.

Bilan après la United Cup décevante de la Belgique : Goffin, Mertens et les autres ont encore du travail

En Australie, la Belgique n’a pas brillé lors de la première édition de la United Cup. Bilan.

20 ans après, Peter Van Peteghem rembobine "la plus belle semaine de ma carrière"

Il y a 20 ans, Peter Van Petegem était dans la forme de sa vie au printemps pour enlever le Tour des Flandres et Paris-Roubaix.