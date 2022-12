Noël: les messes de minuit ont-elles toujours la cote ?

"Lors des messes de Noël, on a les habitués et ceux qui viennent en plus, constate Thomas Sabbadini, curé de l’unité pastorale d’Amay qui propose trois messes en ce week-end de Noël. Chacun vit sa foi comme il l’entend. Il y a des moments où on a plus besoin de le montrer, de se rassembler. Et Noël en fait partie. Pareil pour la Toussaint où il y a plus de monde à l’église. Le deuil, on veut en parler,…"

Les messes de Noël ont aussi un lien très fort avec les traditions familiales, dit le curé trentenaire. "Cela reste un rendez-vous important, ancré dans l’imaginaire collectif. Le chant Minuit chrétien, tout le monde le connaît par exemple."

En 2020, en plein Covid, celui que l’on surnomme "le curé 2.0", très actif sur les réseaux, avait célébré la messe de Noël en ligne, chattant en direct avec les fidèles.

L’an dernier, malgré un Covid toujours présent (masques, distanciation,…), la messe des familles à 17 h 30 avait rassemblé 250 personnes. "Ça tombe bien d’avoir une messe avant le réveillon. Et puis, il y a des personnes âgées qui ne savent plus sortir à minuit."

Pourquoi minuit ?

La messe de minuit l’an passé avait rassemblé une centaine de fidèles. "Il y a moins d’enfants à ce moment-là", dit le curé. D’ailleurs pourquoi minuit ? "On parle de “messe de la nuit” dans les livres liturgiques. Et dans les évangiles, on dit que l’enfant est né dans la nuit mais Joseph n’avait pas de montre pour noter l’heure exacte", sourit Thomas Sabbadini. La messe de 10h le jour de Noël – "pour ceux qui n’ont pas su venir la veille" – avait réuni 80 à 90 personnes en 2021.

En comparaison, la messe dominicale rassemble une soixantaine de fidèles à Amay.

Des messes de Noël différentes ? "On fête quelque chose que l’on ne fête pas habituellement. La messe des familles propose aussi des animations pour les enfants (pièce de théâtre,…). Il y a peut-être un côté plus accessible…"

Si, à l’heure d’écrire ces lignes, Thomas Sabbadini n’avait pas encore préparé son homélie, une chose est sûre: "ce sera la plus courte de l’année. Et ce, afin d’éviter que tonton Georges qui a déjà bu trois verres de rouge ne s’endorme, rigole le curé. Il faut être clair, simple et efficace. Faire passer un autre message. Dans l’imaginaire, Noël c’est chouette pour tout le monde. Ce n’est pas le cas. Il ne s’agit pas de culpabiliser mais de ne pas oublier une partie de la population exclue."

Pour Thomas Sabbadini, si la fréquentation des messes en général diminue (-16% entre 2017 et 2019, avant Covid), ce doit être aussi le cas pour les messes de Noël (-7% entre 2017 et 2019). Si certains ont, depuis le Covid, appris à suivre la messe à distance (TV, etc.), "l’Église doit retrouver de l’ouverture, de l’accueil face à ceux qui disent ne pas se sentir légitimes en ses murs", assure le curé.

Témoignage: « La messe de Noël, c’est pour nous le début de la fête en famille »

-

Depuis qu’elle est petite, Marie Cunin assiste à la messe de Noël. Aujourd’hui, Marie a 36 ans et est maman de 5 filles, de 3 ans à 13 ans.

"Au début, avec mon mari, nous allions à la messe de minuit mais c’est devenu plus compliqué au niveau logistique avec l’arrivée des enfants", déclare la maman qui privilégie désormais avec sa famille les messes le 24 décembre vers 17 h-18 h, des messes généralement plus orientées vers les enfants. Cette année, la famille ira célébrer la messe de Noël à Ciney et y retrouvera les parents et les sœurs de Marie.

"C’est un moment important pour notre famille. On se réjouit de se retrouver. C’est le début pour nous de notre fête de Noël", indique-t-elle.

Une fois la messe célébrée, toute la famille se retrouve en effet chez les grands-parents pour le repas et le partage des cadeaux. Il arrive parfois que les "motivés" retournent en groupe à la messe de minuit. "Ici, j’ai une de mes filles qui est impatiente d’y assister, dit Marie. L’ambiance de nuit est très particulière, prenante. Et tout le sens de Noël se révèle."

Marie est issue d’une famille catholique pratiquante. Si elle va à la messe le dimanche quand elle sait, elle ne louperait pas une messe de Noël. "Pour un chrétien, cela fait partie des moments les plus forts de l’année. C’est l’anniversaire de Jésus."

Durant le Covid, les plans de la famille furent chamboulés par les restrictions mais pas que. "Je suis infirmière de formation et le premier Noël Covid, je l’ai passé dans une unité de soins intensifs."

La maman a l’impression qu’il y a, au fil des années, moins de monde à la messe de minuit. "C’est aussi en lien avec la réalité de l’Église. Les personnes âgées ne viennent plus à cette heure-là. En revanche, les messes des familles accueillent toujours beaucoup de monde."

« Tradition familiale »

De manière générale, les filles de Marie la suivent volontiers. "Surtout à la messe de Noël. Elles retrouvent leurs cousines. Les messes des familles impliquent aussi plus les enfants. Elles peuvent parfois se déguiser ou participer à la chorale."

Si Marie a bien conscience que chacun "prendra son chemin" quant aux messes du dimanche, elle aimerait "garder cette tradition familiale de la messe de Noël. Il y a certes une connotation religieuse mais aussi et surtout une connotation familiale. J’aimerais perpétuer la tradition de mes parents. Ils sont fiers de réunir ce jour-là leurs 4 enfants et 12 petits-enfants."