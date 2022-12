On l’a vu, tous les élèves ne sont pas logés à la même enseigne par rapport aux examens… Alors que certaines directions d’écoles ont organisé une session complète avant le congé de Noël, d’autres, et c’est leur droit, ont choisi de les supprimer en décembre.

Maintenant qu’une nouvelle période de quinze jours de vacances pointe le bout de son nez, on peut également s’interroger au niveau des devoirs et leçons. Quelles sont les règles? On peut d’autant plus poser la question que des parents avaient été désagréablement surpris de voir la quantité de travail demandée à leur(s) enfants durant le congé de Toussaint.

On aurait pourtant juré que le principal bénéfice de la réforme des rythmes scolaires aux yeux de la ministre Désir était précisément de permettre un meilleur équilibre entre les temps d’apprentissage et les temps de repos...

Pour les travaux à domicile, on ne sait pas si ce sera de nature à rassurer lesdits parents, mais il y a des règles à suivre, comme on le détaillait dans "L’Avenir" le 17 décembre dernier. En résumé: à partir de la 3e primaire, ces travaux sont autorisés sous conditions et ne peuvent jamais donner lieu à une cotation ou être utilisé dans le cadre d’une évaluation certificative.

Dans l’enseignement secondaire, les travaux à domicile ne sont pas réglementés mais les élèves ne peuvent pas être interrogés dans le cadre d’une cotation entrant en ligne de compte pour la réussite de l’année dans la semaine suivant une période de quinze jours de congé.

Si on lit entre les lignes: ne convient-il pas de laisser les enfants et adolescents profiter pleinement des fêtes de fin d’année (notamment)?