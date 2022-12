Thierry Saegeman, CEO d’Engie Electrabel: « Aucun bon père de famille n’accepterait de payer une facture illimitée»

Le 15 décembre, soit jeudi dernier, la Chambre adoptait en séance plénière le projet de loi de la ministre Tinne Van der Straeten introduisant un plafond sur les recettes issues du marché des producteurs d’électricité, de sorte à capter les surprofits réalisés par les producteurs durant la crise des prix de l’énergie. Le lendemain, le vendredi 16 décembre, c’est cette fois la Commission de provisions nucléaires qui informait Engie Electrabel d’une augmentation substantielle du montant des provisions à charge de l’exploitant des centrales belges, sur base de la dernière réévaluation triennale.

Négociations

Or, si Thierry Saegeman, le CEO d’Engie Electrabel, insistait ce mardi sur le fait qu’il s’agit là de deux dossiers relatifs à l’exercice en cours qu’il convient de dissocier des négociations sur l’avenir, on peine à croire que ces récents développements ne vont pas, a minima, peser sur les discussions et complexifier un peu plus encore la recherche d’un accord sur la prolongation du nucléaire belge au-delà de 2025.

Pourtant, au moment d’évoquer précisément ces négociations, le CEO l’assure: "Je ne vais certainement pas rompre leur aspect confidentiel, mais ce que je peux dire, et ce que je veux dire, c’est qu’elles existent bel et bien et qu’elles continuent de se passer dans un climat constructif. Après un démarrage un peu lent, nous progressons. L’ambition des deux parties est d’arriver à un accord le plus vite possible".

Cadre

"Il reste des sujets importants à résoudre et à trancher ", avertit cependant Thierry Saegeman. Et la récente double actualité précitée " renforce notre conviction que les mesures arrêtées dans la lettre d’intention conclue avec le gouvernement le 21 juillet (NDLR : lettre non engageante sur base de laquelle les négociations se poursuivent) sont les bonnes, tant pour Engie que pour la société en général. Et ça l’est d’autant plus dans une société qui parle désormais de peut-être réinvestir dans le nucléaire."

Concrètement, Engie Electrabel souhaite la création d’un solde de tout compte, c’est-à-dire "que l’on fixe une limite maximale du montant des provisions nucléaires, assortie d’une prime tampon qui couvre le risque résiduel. Si le montant de cette prime est raisonnable et qu’il peut s’inscrire dans notre stratégie, alors nous aurons un accord". Ce " plafond raisonnable" serait alors "basé sur des benchmarks contrôlés par les institutions belges et européennes. Pour cela, il faut prendre en compte les coûts issus des expériences de démantèlement réalisées à l’étranger, prendre en considération les taux d’actualisation appliqués dans les autres pays et estimer le coût que nécessite la gestion des déchets sur le long terme".

En d’autres termes, ce que le principal exploitant de nos centrales réclame, c’est donc l’établissement d’un cadre. "Aucun investisseur ne prendra le risque d’investir sans un tel cadre, plaide le CEO. Aucun bon père de famille n’accepterait de payer une facture illimitée."

Dans le rouge

"L’argent tiré de la production nucléaire doit en partie servir à financer les mesures mises en place pour aider les clients, mais aussi à investir dans la transition énergétique, dans la prolongation éventuelle du nucléaire, ou le développement d’autres sources de production nécessaires afin de garantir la sécurité d’approvisionnement ", rappelle en outre le CEO.

Or, pour l’année 2022, cette production "va générer un résultat opérationnel estimé à un peu plus de 2 milliards€. Mais avec les provisions nucléaires et la taxe rehaussée, l’État réclame 4,6 milliards€ (NDLR : 3,3 milliards€ d’augmentation des provisions nucléaires, 1 milliard€ de contribution de répartition et 300 millions€ de surprofits) à Electrabel en tant qu’opérateur nucléaire. Avec de tels montants, les comptes d’Electrabel seront donc dans le rouge pour cette année".

Le patron d’Engie Electrabel insiste : "Il faut arrêter de croire que le nucléaire rapporte des milliards. C’est la septième fois sur les huit dernières années qu’Electrabel est en situation de pertes financières. Pour nous, c’est inquiétant".

Transition

Rappelant que, avec de tels montants, c’est une taxation de l’ordre "de 70%" qui est ainsi réclamée au secteur nucléaire, alors que les sociétés actives dans le gaz et le pétrole doivent s’acquitter, elles, d’une contribution de solidarité de 33%, Thierry Saegeman prévient que "le nucléaire ne peut pas tout financer : à la fois toutes les mesures imaginées par le gouvernement (NDLR : il permet notamment de couvrir le coût du tarif social étendu, souligne Engie), les investissements nécessaires dans le cadre d’une prolongation éventuelle et ceux qui sont absolument nécessaires pour réussir la transition énergétique à travers le développement éolien par exemple ou la construction des centrales de type TGV voulues par l’État".

Simple mise au point ? Vrai coup de pression ? Thierry Saegeman insiste une dernière fois : "Il faut bien dissocier l’exercice en cours d’une part et les négociations d’autre part ".

En attendant, à dix jours de la deadline annoncée pour obtenir un accord sur la prolongation, Engie Electrabel aura fait passer son message.

Provisions nucléaires : «Un préjudice d’1,3 milliard€», dénonce Engie

Engie estime que l’augmentation de 2,9 milliards€ des provisions nucléaires à charge de Synatom est surévaluée.

La maison mère du groupe a annoncé qu’elle ne contestait pas les 400 millions€ d’augmentation à charge d’Electrabel pour une partie spécifique des provisions, mais qu’elle contestait les 2,9 milliards€ à charge de Synatom, la filiale du groupe Engie responsable de la gestion des provisions nucléaires.

Instaurées en avril 2003, ces provisions ont pour objet d’assumer les coûts de démantèlement des centrales et de gestion de l’aval du cycle de combustible usé.

"Nous trouvons cette augmentation injustifiée et ce, pour plusieurs raisons, développe Thierry Saegeman, le CEO d’Engie Electrabel. D’abord, nous estimons que les recommandations suivies par la commission des provisions nucléaires sont déjà prises en compte dans le dossier détaillé que Synatom et Electrabel lui ont remis. Ensuite, il ne nous paraît pas justifié de baisser le taux d’actualisation (NDLR : utilisé pour escompter un flux futur et calculer sa valeur actuelle équivalente ; évalué par l’exploitant à 3,5%, il a été redescendu par la Commission des provisions nucléaires à 3%) dans un contexte général où les taux réaugmentent. Enfin, le coût de la gestion des déchets nucléaires en Belgique fait partie des plus hauts d’Europe, alors qu’il n’y a toujours pas de solution à long terme, contrairement à d’autres pays où l’on est beaucoup plus avancé."

Notification

Thierry Saegeman rappelle à ce titre que "les solutions pour les déchets faiblement et hautement radioactifs sont attendues. Mais on n’a aucun levier là-dessus. En attendant, nous estimons le préjudice du retard accusé dans leur mise en œuvre à hauteur de 1,3 milliard€ pour Engie, car on doit entreposer les déchets pendant une période plus longue et financer un certain nombre de recherches, d’analyses et d’études supplémentaires ".

Le CEO estime en outre que "les provisions réclamées par la commission ne prennent pas en compte le fait qu’il y aura certainement un excédent de plusieurs milliards d’euros dans la tirelire nucléaire. Or, la loi est claire : on ne peut pas surprovisionner".

Et donc, si Engie va " provisionner ces 2,9 milliards€ dans un premier temps ", l’entreprise a décidé de notifier la Commission de provisions nucléaires de son désaccord et compte bien user de son droit reconnu par la loi de 12 juillet 2022, l’autorisant à soumettre une contre-proposition du montant nécessaire endéans les 60 jours. "Mais si au bout du processus, nous ne trouvons pas un accord sur ce montant, alors un recours devant la cour des marchés est de l’ordre du possible", conclut le CEO.