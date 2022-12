Devoirs et leçons pendant les congés: voici ce que les profs peuvent donner

Pourtant, lors du récent congé de Toussaint (officiellement dénommé congé d’automne), bon nombre de parents s’étaient étonnés, voire même indignés de la masse de travail attribuée à leurs enfants durant cette première coupure.

Aussi, à l’approche du congé d’hiver et des vacances de Noël, certains s’inquiètent déjà des devoirs et autres leçons qui vont à nouveau leur être donnés.

Mais il faut savoir que le travail à domicile est encadré par une série de règles. En clair: les profs et les instits ne peuvent pas donner n’importe quoi. Autant le savoir…

Dans le maternel

Pour le fondamental, c’est la circulaire numéro 108 et datée du 13 mai 2002 qui encadre le travail à domicile. Elle traduit en langage scolaire ce que le "décret Nollet" – du nom de Jean-Marc Nollet, ministre de l’Enseignement fondamental au moment de son adoption – a mis en place comme règles en la matière.

Dans le préscolaire, le texte est très clair: les travaux à domicile sont interdits au niveau maternel. Point barre.

En primaire, par contre, cela dépend de plusieurs choses. Ainsi, et contrairement à l’idée souvent répandue, les devoirs et leçons ne sont pas purement et formellement interdits.

En 1re et 2e primaires

La circulaire numéro 108 qualifie les travaux à domicile comme des activités dont la réalisation peut être demandée à l’élève, en dehors des heures de cours, par un membre du personnel enseignant. Ceci englobe donc tant les devoirs que les leçons, la lecture, etc.

En première et deuxième primaires, certaines activités sont ainsi autorisées. Il s’agit, dans le texte, de courtes activités par lesquelles il est demandé à l’élève de lire ou de présenter à sa famille ou à son entourage ce qui a été réalisé ou construit en classe sont par contre autorisées.

On ne parle donc pas formellement de travaux à domicile, lesquels sont, comme pour le maternel, interdits à ce niveau.

De la 3e à la 6e primaire

À partir de la troisième année, les travaux à domiciles sont par contre autorisés, mais à certaines conditions.

Parmi ces conditions – qui sont au nombre de 8 – figure notamment l’imposition d’une durée journalière maximale: 20 minutes en 3e et 4e ; 30 minutes en 5e et 6e. Il ne s’agit évidemment pas d’un strict minutage chronométré pour chaque enfant, précise la circulaire.

Autre condition importante: les travaux à domicile "ne peuvent jamais donner lieu à une cotation ou être utilisé dans le cadre d’une évaluation certificative".

En secondaire

Dans l’enseignement secondaire, en revanche, le travail à domicile n’est pas réglementé.

On rappellera néanmoins que, depuis l’entrée en vigueur du nouveau calendrier scolaire, les activités dont la cotation entre en ligne de compte pour la réussite de l’année sont proscrites lors de la première semaine qui suit un retour de congé de deux semaines.

En clair: il ne sera légalement pas autorisé d’interroger les élèves de secondaire durant la semaine du 9 au 13 janvier. Sauf si les points ne comptent pas…