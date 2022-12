Parkinson: une app’ pour mieux communiquer

"On associe généralement la maladie de Parkinson aux difficultés motrices comme la marche lente, des tremblements mais des difficultés de communication peuvent également survenir tôt dans la maladie, explique Valentine Malou, psychologue au sein du service d’orthopédagogie clinique de l’Université de Mons qui a collaboré au développement de l’application. Cela se traduit par une voix plus faible, un débit de paroles réduit, une lenteur dans la production des mots, des oublis de mots… C es difficultés peuvent impacter au quotidien la qualité de vie des personnes et leur inclusion."

Le développement de l’application ParkisonCom a été financé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER), dans le cadre de la programmation de coopération transfrontalière Interreg France-Wallonie-Vlaanderen.

Quatre chercheurs de l’UMons ont identifié les besoins en matière de communication tandis qu’une équipe de l’Université polytechnique Hauts-de-France (Valenciennes), emmenée par la professeure Káthia Marçal de Oliveira, mettait au point le logiciel.

"Nous avons également contacté des neurologues et des médecins pour analyser les besoins relatifs au parcours de santé de notre public cible, précise Valentine Malou. Une fois les besoins identifiés, un prototype du logiciel a été testé auprès de 22 malades atteints de la maladie de Parkinson, des Wallons et des Français. Sur base de leurs recommandations et suggestions, on a proposé une seconde version qui a elle aussi été testée."

Trois fonctionnalités

Cette nouvelle application propose plusieurs fonctionnalités: dialoguer, se détendre, ouvrir un agenda. "La personne peut communiquer à l’aide d’un clavier adapté: elle tape un message qui sera lu par haut-parleur, explique Valentine Malou. Via cet espace de dialogue, la personne peut également préenregistrer des messages qui peuvent être envoyés par mail ou SMS à des contacts préalablement enregistrés dans l’application."

D’autres demandes ont été formulées par les personnes atteintes de la maladie de Parkinson qui ont collaboré au développement de l’application: avoir un menu détente leur offrant la possibilité d’écouter de la musique, de visionner des images, d’avoir accès à YouTube ainsi qu’un espace agenda où elles peuvent encoder sur une semaine des actes réguliers comme une prise de médicaments, un rendez-vous chez le kiné…

"Cette application se distingue des autres en permettant d’accéder à plusieurs fonctions et parce qu’elle a été co-construite non seulement avec les malades mais aussi avec les familles, les aidants proches, les associations Parkinson, belges et françaises."