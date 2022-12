Perturbations sur le rail depuis Mons : des retards et suppressions restent possibles

Conséquence ? De nombreux trains ont été supprimés, d’autres ont accumulé de longues minutes de retard.

Ce mardi, vers 15h00, la SNCB a fait le point sur la situation. Sur son site internet, elle indique que des retards et suppressions restent possibles. "Écoutez les annonces, consultez les tableaux d’affichage ou planifiez votre voyage via l’app SNCB ou sncb.be pour plus d’informations", peut-on lire.

À noter également, un dérangement à un aiguillage entre Chênée et Chaudfontaine. Des retards sont aussi possibles. Impossible de dire quand la situation sera totalement rétablie.