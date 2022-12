Éboueurs et étrennes: « On vient avec nos fiches de paie »

Mathieu Urbain en a conscience. "Il y a beaucoup d’arnaques. Moi, ça m’est déjà arrivé qu’un habitant me dise “ah mais on est déjà passé”. Malheureusement, nous n’avons pas de pouvoir là-dessus." Récemment, ce sont de faux éboueurs qui auraient sévi à Donceel (Liège), le bourgmestre invitant à la prudence.

"Nous, nous n’avons pas de badges mais nous venons avec notre fiche de paie et notre carte d’identité", indique Mathieu Urbain. "En général, ça se passe plutôt bien. Les gens nous connaissent, on a l’habitude de passer dans les mêmes rues. Et ils sont généreux. Encore plus avec le contexte actuel je trouve. Mais je ne vous communiquerai pas de somme, sourit le travailleur. Après, ce n’est pas toujours une question d’argent. Certains nous donnent des gaufres, ou une bouteille à boire avec la famille."

Les citoyens sont-ils plus méfiants en raison des arnaques ? "Ça dépend. On a nos habitués. Certains attendent même que nous passions. D’autres ne connaissent pas cette tradition et il y a ceux qui ne veulent tout simplement pas."

Pour Mathieu Urbain, les étrennes, c’est surtout un moment de rencontre avec les habitants. "On leur demande s’ils sont contents du service. Ça peut arriver que non, parce qu’on n’a pas su prendre leur poubelle telle ou telle fois. Et ils nous le font savoir. Mais on reste courtois. On présente nos vœux aussi. C’est sympathique. On ne fait pas un métier facile tous les jours…"

Un cadre

S’il fut un temps où Mathieu Urbain étrennait en collectant, à bord du camion, "les temps changent, dit-il. Maintenant nous devons le faire avec notre voiture et après le service." Chaque "camion" fait sa tournée et la somme est divisée entre l’équipage.

En tenues de travail pour être identifiables, Mathieu Urbain et deux collègues se réunissent ainsi trois fois par semaine pour faire du porte-à-porte. Ils s’arrêtent vers 16 h 30-17h. "Quand il fait noir, les gens sont plus méfiants. Et puis, il faut respecter les soirées en famille."

Si des intercommunales interdisent les étrennes, d’autres comme Hygea, qui compte 80 collecteurs, ont décidé de "cadrer" l’activité. "Ce n’est pas toujours facile de se positionner car ils font cela en dehors de leurs heures et donc a priori on ne peut pas dire grand-chose. Mais en même temps ils le font avec le nom d’Hygea, réagit Anne Copin, à la communication. Donc on a instauré une période où ils peuvent étrenner du 4 décembre au 4 janvier. Cette année, nous avons aussi demandé aux Communes si elles acceptaient leur passage. La majorité n’a pas répondu…"

Faire face aux escrocs

Pour Hygea, "ces étrennes permettent aux citoyens de montrer un intérêt pour les équipes qui peuvent travailler dans des conditions difficiles. Ils restent libres de participer à cette action et cela n’interfère en rien dans la qualité du service rendu".

Des arnaques ? "Parfois, certains éboueurs commencent trop tôt, alors les citoyens nous demandent si c’est bien eux…"

L’intercommunale BEP (Namur) fixe également le cadre, "pour rassurer les Communes et les gens. C’est du 15 novembre au 15 janvier, sauf le dimanche et jusqu’à 18 h 30", indique Ingrid Bertrand, porte-parole.

Sauf pour Somme-Leuze, où les éboueurs ne passeront qu’à partir de ce lundi. Pourquoi ? Du côté de la bourgmestre, Valérie Lecomte, on n’avait pas d’explication. "C’est comme ça chaque année." Mais il arrive effectivement que des communes se positionnent, voire refusent ces collectes (lire ci-contre).

Pour éviter les escrocs, "nos collecteurs ont une carte d’identification", ajoute le BEP.

La police conseille aux habitants de demander à voir la carte de service et de ne laisser entrer personne. Mathieu Urbain complète: "N’hésitez pas à dialoguer avec l’éboueur. S’il refuse de vous montrer sa carte d’identité, c’est louche."