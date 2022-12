Fédération Wallonie-Bruxelles : la recette de Jeholet qui permet au gouvernement d’avancer

Mais parmi les trois majorités gouvernementales au sein desquelles siègent les libéraux francophones, il en est une qui semble échapper à ce constat : celle qui préside actuellement aux destinées de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), où semble régner – en apparence à tout le moins – une réelle unité entre les différents partenaires. Parce qu’à sa tête – et contrairement aux autres cénacles évoqués – se trouve justement un MR ?

Casseroles

Rythmes scolaires dans l’enseignement obligatoire (depuis 1991), quotas de numéros INAMI pour les futurs médecins francophones (depuis le fin des années 90), accord de la Saint Boniface qui rééquilibre le financement entre les écoles (depuis 2001) : en moins d’une législature, ce gouvernement est parvenu à boucler une série de dossiers aussi vieux que complexes, des casseroles, donc, que la Fédération traînait parfois depuis plus de vingt ans.

Bien sûr, chacun jugera selon sa propre conviction ou son appartenance politique de la qualité et de la pertinence des solutions apportées dans les différents dossiers. Néanmoins, s’il y a donc une chose que l’on ne peut nier, c’est l’efficacité avec laquelle le gouvernement du ministre-Président Pierre-Yves Jeholet avance sur les différents fronts.

Recette

Pierre-Yves Jeholet, c’est quoi votre recette ?

Je pense que c’est d’abord un travail d’équipe. Chaque ministre a beaucoup travaillé sur ces dossiers. Et au sein du gouvernement, nous avons énormément discuté pour y arriver. Je pense aussi que nous avons beaucoup de bons collaborateurs et de bons cabinets, c’est important. Mais c’est vrai qu’en tant que ministre-Président on se dit qu’on est en quelque sorte le capitaine d’une équipe. Et que si on veut des résultats, on a intérêt à la faire fonctionner.

Et donc se placer au-dessus de la mêlée…

Oui, il ne faut pas toujours mettre une couleur aux résultats que l’on obtient. Mais on sait que, quand on a un gouvernement avec trois partenaires, deux de sensibilité de gauche et le parti libéral, ça ne va pas être simple. Il faut donc faire en sorte que chacun puisse trouver ses marques, que chacun puisse exister et faire avancer ses réformes, mais avec un certain équilibre.

Et comment obtient-on cet équilibre ?

Il y a trois éléments qui sont importants à mes yeux. D’abord, il y a le respect : on doit avoir le respect des partenaires autour de la table et on doit aussi avoir le respect des autres niveaux de pouvoir. Mais on doit aussi se faire respecter. J’ai parfois dû batailler avec les autres niveaux de pouvoir (NDLR : il évoque les codecos durant la crise sanitaire et la clé de répartition du plan de relance) et nous nous concertions avec les autres ministres de la Fédération tant en amont qu’en aval de chaque décision. On a eu là ce que j’appelle du fédéralisme de maturité. Ensuite, il y a la confiance. Celle-ci s’installe au fur et à mesure, elle se construit. Et enfin, il y a la loyauté. C’est cette loyauté qui forge le respect et qui permet aussi de pouvoir poser certaines exigences.

De l’eau dans le vin

Cette loyauté envers les partenaires est-elle compatible avec celle envers son parti ?

Sur la question des rythmes scolaires, par exemple, ça n’a pas été évident, car il y avait un vrai débat au sein de mon parti. Il a donc fallu se placer au-dessus de la mêlée. Et j’avais la conviction qu’il fallait faire cette réforme, même si cela n’allait pas plaire à tout le monde. C’était dans notre déclaration de politique communautaire et il s’agissait d’une réforme au bénéfice des enfants. Il fallait le faire. Sur chaque dossier, on avance parce que chacun met de l’eau dans son vin.

Mais ce n’est pastoujours évident...

Ah, je ne dis pas qu’il n’y a jamais des cris et des divergences. Il y en a : certains dossiers sont reportés, il y a parfois des mécontentements. C’est évident. On n’est pas à Eurodisney ! Mais on a toujours réussi à discuter. Et à travailler dans la confidence.

Dans les autres gouvernements auxquels participe le MR, la cohabitation semble plus diffifile. Pourquoi ?

Je ne partage pas cette impression. Le MR n’est pas dans le gouvernement à Bruxelles, et pourtant les désaccords entre PS, Écolo et DéFI s’étalent systématiquement dans la presse, il suffit de voir la gestion du plan Good Move. Le MR n’est pas dans le gouvernement flamand, et là aussi, il y a eu de sérieuses frictions depuis le début. Au Fédéral, oui, c’est un peu plus tendu. Mais c’est historiquement toujours plus agité, les populismes et extrémismes de gauche et de droite y sont plus présents, le paysage politique flamand est très fractionné. Et puis il y a 7 partis… Sans doute que tout cela rend un peu moins serein les débats au sein de la majorité. Et puis j’ai toujours connu ce petit jeu politique qui consiste à taper fort sur le MR. La gauche devrait garder cette énergie pour s’opposer plus fortement au PTB…

Covid, inondations, énergie : quel est l’impact du contexte de crises actuel ?

C’est vrai qu’on n’a pas été épargné. Et ça vaut pour tous les gouvernements de cette législature. On a dû gérer ça et prendre des mesures rapides pour l’ensemble de la population, on n’avait d’ailleurs peut-être jamais autant discuté entre les différents niveaux de pouvoir. Pour la Fédération Wallonie-Bruxelles, on a aussi continué à travailler sur toute une série de réformes : on n’a pas mis entre parenthèses les dossiers qui étaient dans la déclaration de politique communautaire. On a avancé et on a eu le courage de prendre des décisions qui ont eu un impact sur de très nombreux domaines de la société.

Du courage

Non sans parfois un peu de précipitation ? C’est le reproche qui revient souvent depuis les rangs de l’opposition…

En politique, il faut avoir un peu de courage. Et il faut assumer. Même s’il y a des vents contraires : on sait que quand on adopte des réformes et qu’on prend des décisions un peu structurantes, forcément, elles ne plairont pas à tout le monde. Mais si on veut plaire à tout le monde, c’est l’immobilisme. Or, moi, je suis un réformateur, et je l’assume : la société d’aujourd’hui n’est pas celle d’hier. Il faut donc pouvoir dialoguer, expliquer, se remettre en question, mais il faut aussi pouvoir réformer. Et avancer.

2024 : Jeholet plaide pour une «réorganisation» côté francophone

Alors que les finances communautaires sont en souffrance, le numéro 1 de la FWB ne veut pas "mettre la tête dans le sable".

Naturellement, et le ministre-Président ne le nie pas, tout n’est pas rose pour autant au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Ainsi, depuis le début de la législature, les finances communautaires ne cessent de se détériorer.

"Bien sûr, c’est le point noir, admet-il sans détour. C’est l’un des seuls regrets que je peux avoir, avec la nuance toutefois que cette situation n’est pas propre à la Fédération, les autres niveaux de pouvoir ne sont pas mieux lotis. On a bien sûr eu la pandémie, les inondations, la crise énergétique : tout cela a nécessité des moyens très importants ; il faut bien se rendre compte que la situation conjoncturelle a été impactante pour les finances publiques quelles qu’elles soient."

Pourtant, en bon libéral qu’il est, Pierre-Yves Jeholet refuse d’évoquer "le moindre prélèvement fiscal complémentaire qui impacterait les ménages et les entreprises. Par contre, je ne peux pas non plus être d’accord avec cette idée d’une dette qui s’aggrave mais reste soutenable : on ne peut pas se mettre la tête dans le sable. Car une dette, c’est de l’argent qu’il faudra toujours rembourser. Et dont les générations futures devront un jour en subir les conséquences : je ne veux pas que dans 10 ou 15 ans on ait du mal à payer les pensions. On doit revenir à des services élémentaires rendus aujourd’hui à la population. C’est une question de responsabilité. Et si chacun doit faire des efforts, chacun fera des efforts".

Efficience

Mais le patron du gouvernement de la FWB veut justement y voir une certaine forme d’opportunité pour les francophones, à l’approche du scrutin de 2024.

"L’important, c’est de voir comment notre État peut s’articuler, du côté francophone en particulier, pour nous permettre de continuer à relever nos défis socio-économiques, énergétiques et climatiques, estime Jeholet. Et il faut voir dès lors comment cette réorganisation peut entraîner des dépenses publiques moindres. On ne doit pas décider du jour au lendemain qu’on va supprimer ceci ou diminuer cela. Mais on continue aujourd’hui partout à engager trop de personnel public par rapport au personnel privé."

La clé, selon le ministre-Président, réside donc dans la recherche d’une plus grande efficacité des différents niveaux de pouvoir. À travers par exemple une sorte de mutualisation de certaines ressources qui "soulagerait les petites communes". Et de certaines institutions ?

"On peut dire qu’on supprime la Fédération Wallonie-Bruxelles, qu’on supprime des élus, je n’ai pas de tabou. L’important, c’est de voir comment nous pouvons nous réorganiser. Et je crois qu’en matière d’éducation ou de formation par exemple, il y a beaucoup plus de synergies à obtenir pour être plus efficace. Sinon, ce n’est pas possible et on va creuser le déficit de l’endettement.On ne sait pas toujours faire plus, plus plus. On doit avoir le courage de casser les codes et de briser les tabous. Et de prendre des mesures fortes. Il faut supprimer ces clivages entre institutions. Ce qui compte, ce n’est pas de défendre les Communes, les Provinces, les Régions ou les Communautés ; ce qui compte, c’est de voir comment on peut unir nos forces. On me dit parfois que je rêve. Mais si on ne rêve pas, on va droit dans le mur."