Adopté en commission de l’Énergie, le projet de loi instaurant une taxe sur les surprofits réalisés entre le 1er août 2022 et le 30 juin 2023 pourrait rapporter 3,5 milliards€, selon les estimations.

2 Référents assuétudes dans les écoles: «La drogue reste un sujet tabou»

Depuis trois ans, des référents assuétudes œuvrent dans une trentaine d’écoles secondaires en Fédération Wallonie-Bruxelles. L’heure est au bilan.

3 Énergie et inflation: nos chocolatiers verviétois doivent gonfler les prix

Le prix du chocolat augmente ou va augmenter chez nos artisans. Ils disent n’avoir d’autres choix… Le chocolat aura-t-il toujours malgré tout la cote en ces périodes de fêtes?

4 Quelle sécurité quand le centre de Namur sera encore plus piéton?

Outre les déchets, les déjections canines ou le parking, la question de la sécurité du piétonnier a aussi été abordée.

5 Nivelles: un tribunal victime d’une panne d’ascenseur qui s’éternise

La situation dure depuis plus d’un mois et elle est bien entendu aussi préjudiciable pour les personnes à mobilité réduite qu’au personnel du tribunal.

6 Le château de Modave aux couleurs de Noël: une trentième édition féerique avec des lutins farceurs à retrouver (photos)

Pour sa trentième édition des décorations de Noël, le château de Modave traversera les contes et légendes du 10 décembre au 8 janvier. Un rendez-vous familial et ludique à chercher où se cachent les 30 lutins farceurs dispersés dans le décor féerique des 25 salles et couloirs aménagés.

7 Le portrait d’Efrain Juarez, l’entraîneur adjoint du Standard: “J’ai conscience d’être un privilégié et je veux partager mon vécu”

Rencontre avec l’attachant T2 des Rouches, Efrain Juarez, qui explique sa vision du foot et du job de T2.

8 Goffin:«Je dois élever mon niveau moyen»

David Goffin devra gommer son inconstance pour faire mieux en 2023 qu’en 2022.

9 Lara Fabian passe à table

Lara Fabian propose une autobiographie gourmande et singulière où les souvenirs de famille cohabitent avec ses recettes favorites. Un régal.

10 Voyage au ski: la huppée Zermatt et le mythique Mont Cervin

La station huppée se situe au pied du mythique Cervin, le "Matterhorn", véritable icône de l’exotisme suisse.