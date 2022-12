Météo en Belgique ces mardi et mercredi : des averses, notamment hivernales, au programme

Ce soir et cette nuit, le ciel deviendra à nouveau couvert avec des averses à partir de la côte. Elles prendront un caractère hivernal au sud du sillon Sambre et Meuse, et donneront lieu à une épaisseur de neige fraîche de 1 à 4 cm sur les hauteurs de l’Ardenne. Du brouillard limitera à nouveau la visibilité en Ardenne. Les minima se situeront autour de -1 degré sur le relief ardennais, de +1 ou +2 degrés dans le centre, et de +6 degrés au littoral.

Demain/mercredi, le ciel sera souvent nuageux avec des averses en provenance de la Mer du Nord, qui affecteront essentiellement l’ouest du pays. En Ardenne, il s’agira d’averses hivernales, conduisant à un épaississement du manteau neigeux. En plaine, quelques éclaircies seront possibles alors qu’au sud du sillon Sambre et Meuse, le temps restera gris avec d’abondants nuages bas et, en Ardenne, du brouillard tenace. Les maxima se situeront autour de 0 degré en Hautes-Fagnes, de +6 degrés dans le centre et de +7 degrés à la côte.