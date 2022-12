Covid, grippe, bronchiolite : les masques de retour dans notre quotidien ?

Chez nous, les avis concernant une reprise en force de l’épidémie de coronavirus sont plutôt rassurants. Dans nos pages, l’épidémiologiste Yves Coppieters (ULB) préfère évoquer un rebond "un peu plus important que le précédent" plutôt qu’une énième vague de Covid "car on n’est pas face à une croissance exponentielle des contaminations."

L’impact de ce rebond attendu sur nos hôpitaux devrait être limité, selon l’épidémiologiste.

Yves Van Laethem, virologue au CHU Saint-Pierre, table lui aussi sur une vaguelette "assez banale parce que le variant BQ.1.1.est un peu différent et parce que l’on vit beaucoup à l’intérieur en cette saison. On ne s’attend pas au niveau des hospitalisations d’adultes à avoir une forte affluence comme c’est le cas actuellement en pédiatrie à cause du RSV (NDLR: virus notamment responsable de la bronchiolite chez les jeunes enfants)".

Pas de crainte particulière concernant les fêtes de fin d’année "sauf si une grippe très virulente venait à débouler dans 2 ou 3 semaines. On ne serait pas débordé mais ce serait embêtant…"

Le Covid à lui seul est donc loin d’être aussi préoccupant qu’en 2020 et 2021. Mais ce qui inquiète le plus notre ministre de la Santé, c’est une éventuelle pression sur les hôpitaux due à la circulation de deux autres virus en même temps : la grippe et la bronchiolite, qui provoque une saturation des urgences pédiatriques.

C’est le moment d’être prudent et de ressortir son masque

Frank Vandenbroucke appelle donc à la prudence. Dans une interview accordée à nos confrères de la Dernière Heure/Les Sports, il a rappelé l’importance de porter un masque dans certaines circonstances : "Je crois qu’il faut surtout une culture du port du masque. S’il y a des gens qui veulent porter un masque FFP2 parce qu’ils se sentent fragiles, des gens plus âgés dans un tram ou un bus, ils ne doivent pas être gênés. Au vu du contexte actuel, c’est le moment d’être prudent et de ressortir son masque selon les situations, les transports et certains lieux clos par exemple."

Le retour du port du masque obligatoire n’est donc pas d’actualité en Belgique. Le Risk Management Group (RMG) recommande toutefois le masque dans les transports en commun et les lieux clos mal ventilés.