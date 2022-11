Une augmentation de 5,92%

L’office belge de statistique a enregistré 12 229 965 nuitées en juillet et août 2022, soit 5,92% de plus qu’à l’été 2019. "On peut parler de retour à la normale, même si l’on reste prudent. On sort à peine de la crise sanitaire. Il y avait encore des restrictions lors des trois premiers mois de 2022", explique Pierre Coenegrachts, le directeur général adjoint de Visit Wallonia.

En Wallonie justement, la part de touristes belges, notamment francophones, a progressé. Une tendance qui s’observait déjà lors des saisons estivales 2020 et 2021. Elle se confirme en 2022. "Le Covid-19 a presque eu un côté positif. Les gens se sont mis à redécouvrir leur région", affirme Pierre Coenegrachts. "Il ne faut pas oublier que le Belge est le premier touriste de son pays", ajoute-t-il.

Les gîtes et chambres d’hôtes en profitent

Les provinces de Liège et du Hainaut en ont particulièrement profité. Notamment les gîtes meublés et les chambres d’hôtes avec environ 80% de taux d’occupation cet été. Avec 56 773 arrivées de touristes comptabilisées dans des gîtes, appartements et meublés de vacances en juillet et août 2022, la province de Liège, connait une augmentation de 38,23% par rapport à la même saison en 2019 (source: Statbel, N.D.L.R.).

Mais cette reprise dans le secteur touristique ne se limite pas seulement aux hébergements. "Les différents acteurs qui proposent des activités nous le confirment également", assure le directeur général adjoint de Visit Wallonia.

Retour progressif des étrangers

D’autres facteurs entrent en compte. La crise de l’énergie affecte les comportements. "Les Belges y réfléchissent à deux fois avant de traverser la France en voiture", illustre Pierre Coenegrachts.

Ce retour à la normale est aussi dû au retour progressif des étrangers. "Les Hollandais plutôt dans les zones rurales, comme les Ardennes, les Allemands plutôt dans la région de Liège et du Luxembourg", détaille le directeur général adjoint de Visit Wallonia.

Si la plupart de leurs clientèles cibles (Europe) sont revenues, ils attendent encore le retour des marchés plus lointains (USA, Chine) encore un peu frileux.