Le salaire de 500 000 Belges sera indexé en janvier. Plus de 10% d’augmentation du brut, mais entre 4 et 7% seulement pour le net.

Explications.

- Face à la pénurie, de plus en plus d’entreprises forment leurs candidats

Face au manque de main-d’œuvre, des entreprises ont décidé de prendre les choses en main. Elles sont de plus en plus nombreuses à former des demandeurs d’emploi en interne.

À la clé : un engagement direct, souvent en CDI.

- Prix du diesel et du mazout en baisse: «Optimisme et… prudence»

En baisse depuis quelques jours en Belgique, le prix des produits pétroliers pourrait encore diminuer si le contexte reste favorable.

- Les employés du SPF Finances agressés par des contribuables: déjà 125 déclarations en 2022

Insultes, jets d’objets, menaces, crachats… Les agents du SPF Finances sont régulièrement la cible d’attaques de citoyens.

- Eddy, un Anthisnois naturalisé canadien depuis une semaine, va vibrer pour ses deux pays

Originaire de Tavier, Eddy Rixhon s’est installé avec ses enfants à Montréal depuis 12 ans. Détenteur de la double nationalité depuis peu, il suivra Belgique-Canada avec attention. Et son fils Sami encore plus.

- Arlon: l’écran géant de la salle du Printemps passe à la trappe !

Annulation de l’écran géant à la salle du Printemps à Arlon. Compliqué de rassembler du monde! Les organisateurs ont anticipé.

- Des dizaines de pararégionaux échappent au contrôle de la Cour des Comptes: la position du premier président Philippe Roland

La nouvelle grosse entité économique wallonne, NewCo, ne sera pas soumise au contrôle de la Cour des Comptes. Celle-ci a des propositions à faire pour les entités de cette catégorie.

- Les 11 probables de la Belgique et du Canada passés au crible par Alex Teklak et Olivier Renard

Notre consultant Alex Teklak et Olivier Renard, directeur sportif du CF Montréal, analysent les forces en présence dans ce duel opposant la Belgique au Canada ce mercredi soir à 20 h.

- L’aviation fait de la place pour les éoliennes (vidéo)

À l’avenir, les zones de protection aériennes seront réduites pour faire place aux éoliennes.

Une première étape a été franchie à Charleroi.

- Mon chat fait ses griffes sur les fauteuils: comment l’en empêcher?

Les chats adorent s’attaquer aux fauteuils en tissu. Il n’y a pas de solution miracle mais il existe quelques astuces pour les protéger.