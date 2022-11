Jamais le stère de bois n’aura coûté si cher en Belgique. Rien ne semble arrêter la hausse du prix moyen du bois de chauffage qui vient de connaître sa deuxième plus forte hausse.

2 Vaccins anticovid: encore des couacs

Alors que les Régions doivent prendre en charge les campagnes vaccinales dès 2023, celles-ci s’agacent des couacs du prestataire choisi par le fédéral.

3 Taxe déchets: la commune payera elle-même

À Walhain (province du Brabant wallon), la majorité a décidé de ne pas répercuter sur le dos des citoyens l’augmentation des coûts dans la collecte et le traitement des déchets.

4 Coupe du monde: trop risquée pour les annonceurs?

Les annonceurs semblent bouder la Coupe du monde au Qatar. Le coup marketing serait-il trop risqué en termes d’image ?

5 Les plus beaux jouets de saint Nicolas seront à la donnerie de Redu

La donnerie de Redu (Libin) va sortir ses plus beaux objets pour offrir une Saint-Nicolas et un Noël dignes de ce nom aux plus pauvres. Les bénévoles recherchent pour eux un chapiteau et des décos.

6 Fini les rats et les cafards à la prison de Namur: après 5 ans, les travaux sont terminés (photos & vidéo)

Les travaux de rénovation de la prison de Namur, réalisés en plusieurs phases, sont terminés, après 5 ans de chantier. Ils apportent plus de confort pour les surveillants et les détenus. Le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne, était à la prison ce mardi pour visiter les installations flambant neuves.

7 Quels sont les joueurs de Pro League à la Coupe du monde 2022 au Qatar?

23 joueurs du championnat belge de football ont été sélectionnés par leurs pays respectifs pour disputer le Mondial 2022, au Qatar.

8 Des ados dans la peau de chefs d’État comme à la COP27

Un forum des jeunes s’est tenu ce mardi à Bouillon. 120 adolescents belges et français ont participé à une simulation de la COP27.

9 Le livre d’entretien de Numa Sadoul avec Franquin est enfin réédité: «Ça a été le couronnement de ma carrière»

Trente-six ans plus tard ressort enfin " Et Franquin créa Lagaffe ", un livre d’entretien mythique et introuvable que l’on doit à Numa Sadoul, que nous avons rencontré pour l’occasion.

10 Fredberg, nouveau CEO sportif des Mauves: « Anderlecht décide de la philosophie, pas le coach »

Jesper Fredberg, nouveau CEO sports d’Anderlecht, annonce la couleur et ses objectifs.