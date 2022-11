Une plateforme pour dire stop au statut de cohabitant

Habiter sous le même toit qu’un parent ou un nouveau compagnon peut impacter le montant des allocations de remplacement telles que le chômage, la GRAPA (garantie de revenus aux personnes âgées) ou le revenu d’intégration sociale (RIS).

Le statut de cohabitant (à ne pas confondre avec la cohabitation légale, vis-à-vis du mariage) est né il y a 40 ans. L’État fait alors face à des problèmes budgétaires. On considère que le fait d’habiter ensemble permet de faire des économies d’échelle. Trois catégories d’allocataires sont créées: chef de ménage, cohabitant et isolé.

"Ce statut était prévu pour un an, il est toujours d’actualité, regrette Laurent d’Ursel, secrétaire du Syndicat des immenses (non-logement), membre de cette nouvelle plateforme, comme la Ligue des droits humains, le Réseau wallon de lutte contre la pauvreté, la Ligue des familles, la CNE ou la FGTB Bruxelles. Cela fait 20 ans que la Belgique est sommée par l’UE de supprimer ce statut. Lutter contre ce dernier, c’est lutter pour plus d’équité et une individualisation des droits. Un revenu est un revenu. On ne vous demande pas, quand vous négociez votre salaire, si vous vivez avec quelqu’un !"

Dicter des choix de vie

Or aujourd’hui, un bénéficiaire d’une allocation de chômage en fin de dégressivité peut recevoir jusqu’à 1296€ par mois s’il vit seul, et 672 € s’il "cohabite". Un isolé touchera 1160€ de RIS, un cohabitant 773 €.

De quoi "amplifier la pauvreté de personnes qui sont déjà souvent sur le seuil de pauvreté" et dicter des choix de vie, dénoncent les organisations. Ainsi, des couples préfèrent vivre séparément, pour conserver leur statut d’isolé. Des grands-parents n’osent pas loger leur petit-fils travailleur, par peur de perdre la GRAPA.

Pour les membres de la plateforme, le statut contribue ainsi à la pénurie de logements abordables, complique les nouvelles formes de cohabitation (colocation, etc.) ou le relogement de personnes à la rue. "Cela transforme les travailleurs sociaux en contrôleurs, ajoute Laurent d’Ursel. On vient vérifier chez vous le nombre de brosses à dents."

Si la suppression du statut de cohabitant est revendiquée de longue date par différents secteurs, la nouvelle plateforme veut les réunir sous une bannière commune: " On veut fédérer toutes les catégories de personnes visées (des centaines de milliers) par ce statut. Étudiants, chômeurs, retraités,… tous ont déjà manifesté, mais jamais ensemble. " L’idée est aussi de visibiliser les actions contre ce statut: une pétition sera d’ailleurs lancée sous peu et en mai 2023, une mobilisation nationale est prévue, à l’initiative du MOC (Mouvement ouvrier chrétien) et du PAC (Présence et action culturelles).

Un coût de 11 milliards

Le tout, en vue des élections fédérales de 2024. "Nous n’avons malheureusement plus d’espoir sous cette législature puisque rien n’est inscrit dans l’accord de gouvernement actuel. Mais il faut que ça y figure en 2024 !"

Et les membres de la plateforme de se montrer optimistes: "Des exceptions à ce statut ont été faites durant le covid, les inondations, etc. Cela démontre bien qu’il n’est pas sacré."

Les organisations connaissent aussi les obstacles: la levée du statut représenterait un coût de 11 milliards€ par an ( "mais il y aurait 30% d’effet retour selon la Cour des comptes"). Il s’agit aussi de réunir à la fois les francophones (plusieurs partis se sont déjà positionnés en faveur de la suppression du statut) et les néerlandophones sur la question. "Or les signaux sont moins encourageants au nord du pays. On sait par exemple que CD&V et N-VA n’y sont pas favorables."