Stavelot: un crowdfunding pour aménager la Maison Speranza, une colocation solidaire

Outre la maison principale, un bungalow et un vaste jardin seront dédiés aux interactions avec la vie locale. "Le bungalow est déjà tout à fait rénové, explique Anne Bindels, présidente de l'ASBL.Il sert déjà à plusieurs activités et pour des associations de Stavelot." L'isolation de cette annexe a notamment été soutenue par la Ville de Stavelot, dans le cadre du budget participatif.

En ce qui concerne le lieu de vie, "les travaux d'isolation, la rénovation de la toiture et des châssis sont terminés et ont été pris en charge par les sœurs de Notre-Dame des Anges, qui nous prêtent la maison, note Anne Bindels. Le gros du travail maintenant, c'est rénover tout l'intérieur de la maison. On a la chance d'avoir l'aide de bénévoles mais il nous faudra aussi des entreprises." C'est la raison pour laquelle l'ASBL vient de lancer un crowdfunding, dans l'espoir de récolter 25 000 € pour l'installation des sanitaires. Si cette somme est dépassée, le surplus sera bien utile pour revoir l'électricité, acheter les matériaux pour aménager les chambres ou encore faire des travaux dans le jardin. "Il y aura une partie avec du gazon mais aussi un poulailler et un potager."

Le week-end dernier, une équipe de bénévoles, venus en partie du Brabant wallon, a relevé ses manches. "On a détapissé cinq ou six pièces. On a préparé le travail d'une association qui va venir faire le gros œuvre. On travaille ici avec une entreprise qui fait de la remise au travail. Cela nous permet de rester dans le même esprit que celui de notre projet."