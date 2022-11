Crise énergétique : «Une veille de 48 millions€ pour ceux qui en ont le plus besoin» en FWB

Or, comme le rappelle le ministre Daerden, en charge du Budget, "le contexte est particulier. Nous sommes dans l’inconnu en ce qui concerne la suite de la crise énergétique. On ne sait donc pas comment cela va évoluer".

Face à ce constat, le gouvernement a dès lors décidé de découper son enveloppe. De trois façons : dans le temps (provision) ; entre les différents secteurs (forfaits) ; selon les besoins réels du terrain (veille).

Provision

Pour faire face à l’incertitude, un premier découpage a ainsi permis d’isoler 40 millions€ parmi les 150 contenus dans l’enveloppe.

Cette provision servira à renforcer les secteurs de la Fédération qui en auront besoin au terme d’une analyse programmée en février. "Elle doit nous permettre d’intervenir de manière plus importante en fonction de l’évolution de la crise, souligne le ministre. Nous verrons à ce moment ce qui doit être renforcé et nous évaluerons la nécessité d’un ajustement en cas d’insuffisance de crédits."

Cependant, certains secteurs sollicitent une réponse rapide et concrète.

"On a donc voulu dégager une partie de l’enveloppe de 150 millions€ à prendre sur 2022, répond Frédéric Daerden. Notre volonté est d’injecter de l’argent dès la fin de cette année dans certains secteurs."

Forfaits

Concrètement, ce sont 62 millions€ qui vont être alloués d’ici la fin de l’année sous la forme de montants forfaitaires, par secteur.

Ainsi, dans l’Enseignement obligatoire, cette intervention correspond à une augmentation de 3% de la dotation que reçoit chaque pouvoir organisateur – en plus de l’indexation de celle-ci – pour un total qui avoisine sur l’ensemble de la Fédération les 22 millions€. "Cette dotation sert notamment à financer les coûts de l’énergie, mais pas seulement. Or, je ne voulais pas que ceci se fasse au détriment des actions pédagogiques ", insiste le ministre.

Dans le secteur de l’Enfance, même principe : c’est une somme forfaitaire de 200 € par place – il y en a 46 000 répertoriées sur le territoire de la FWB – qui sera octroyée à l’ensemble des milieux d’accueil.

En Culture, une enveloppe forfaitaire de 6 millions€ de subventions exceptionnelles servira à atténuer l’impact de l’inflation chez les opérateurs structurellement soutenus mais qui ne bénéficient pas de l’indexation automatique.

L’Enseignement supérieur (15,5 millions€, dont deux tiers affectés aux hautes écoles dont l’enveloppe est indexée avec un an de retard) et l’Aide à la jeunesse (5,5 millions€) recevront eux aussi des montants forfaitaires pour garantir une intervention rapide dans ces différents secteurs.

Veille

Or, Frédéric Daerden le constate : " Il existe aujourd’hui une grande disparité de situations, en fonction par exemple des réserves dont disposent certains opérateurs, mais surtout selon le type de contrats d’énergie dont ils bénéficient, ou encore d’autres facteurs".

Les besoins sur le terrain peuvent ainsi varier fortement d’un opérateur à l’autre ; au sein donc d’un même secteur.

"Et pour répondre à cela, une veille au cas par cas d’un montant total de 48 millions a été prévue pour être octroyée rapidement, au sein de chaque secteur, à ceux qui en ont le plus besoin", expose le ministre.

Cela signifie donc que, dans l’Enseignement obligatoire par exemple, un montant supplémentaire de 28 millions€ sera disponible pour les écoles qui en formulent le besoin. Autrement dit, "pour celles qui continueront d’éprouver de grosses difficultés malgré le montant forfaitaire dégagé".

Cette aide supplémentaire se traduira sous la forme d’avances remboursables dans les 3 ans et les écoles candidates devront satisfaire à plusieurs conditions d’octroi. Elles pourront également convertir cette avance en une subvention si nécessaire, à condition de faire la démonstration des augmentations réelles et de leur incapacité financière à prendre elles-mêmes en charge cette augmentation. Cette veille au cas par cas se chiffrera en fonction de la population scolaire de l’institution candidate : 38,84 € par élèves pour celles se chauffant au mazout ; 92,23 € par élève pour celles se chauffant au gaz ; 68,77 € par élève pour celles utilisant un mix de ces deux combustibles de chauffe.

Ajustements

Un mécanisme de veille comparable, reposant sur le même genre de principes, sera mis en place également dans les autres secteurs pour lesquels la Fédération est compétente. Le montant de cette veille, par secteur, s’élève à 10 millions€ pour la Culture, 5 millions€ pour l’Enfance, 4 millions€ pour l’Enseignement supérieur (en ce compris de l’art et de promotion sociale) et 4 millions€ pour le Sport, la Jeunesse et les Maisons de justice.

Toutefois, Frédéric Daerden prévient : "Des ajustements en cours de 2023 ne sont pas à exclure si la situation se complique davantage. Mais nous continuerons à aider ceux qui en ont le plus besoin", conclut le ministre.

Zoom sur 3 mesures complémentaires

1.Le gel du minerval dans l’enseignement supérieur

Dans l’enseignement supérieur, le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles s’est accordé sur le gel du minerval. "Cette mesure concerne autant les universités que les hautes écoles et les écoles supérieures d’art", précise Frédéric Daerden ; jusqu’à présent, seules les universités étaient concernées.

Lors de la rentrée prochaine, en 2023, le montant d’un minerval ne pourra donc pas dépasser 835 €. Les établissements recevront en échange une contrepartie financière de la Fédération : un budget de 3 millions€ – qui s’inscrit dans le cadre de l’enveloppe dégagée pour le renforcement de la revalorisation de l’enseignement supérieur (lire notre édition du 31/10) – a été prévu à cet effet.

"Quand on gèle le minerval et que l’on voit l’augmentation des coûts de la vie, c’est presque une diminution", glisse le ministre, qui ajoute : "C’est une vraie mesure de renforcement d’accessibilité".

En outre, des montants supplémentaires ont été octroyés aux aides à la réussite, "avec un critère qui concerne la situation (NDLR : socio-économique) des parents".

2.Des repas chauds gratuits pour les moins favorisés

Dans la continuité du projet pilote lancé en 2018 par Isabelle Simonis (ex-ministre de l’Égalité des chances), le gouvernement avait décidé, en mai dernier, de lancer un appel à projets (12,5 millions€) à destination des établissements scolaires émargeant au décret relatif à l’encadrement différencié et étant classés de 1 à 5 au niveau de leur indice socio-économique. Cet appel a reçu une enveloppe supplémentaire de 7,5 millions € lors du conclave (lire notre édition du 25/10), afin que les écoles candidates puissent offrir des repas chauds, sains, équilibrés et gratuits à tous leurs élèves du maternel et du primaire. "L’idée est ainsi de monter en puissance", souligne Frédéric Daerden.

Les porteurs des projets doivent s’engager notamment en signant une charte reprenant un socle minimal de principes de base à mettre en œuvre : promouvoir une alimentation saine et équilibrée, au travers des repas gratuits servis à midi et des collations ; plébisciter le recours à l’eau, du robinet de préférence, comme seule boisson ; encourager la découverte de saveurs variées, la consommation de fruits et légumes frais et de saison ; compléter le dispositif de repas gratuits par des activités éducatives et/ou en associant les parents.

3.Extension de la gratuité en P1-P2

L’on s’en souvient, la décision prise lors du conclave précédent, en octobre 2021, de reporter sine die l’extension du principe de gratuité des fournitures scolaires au sein des deux premières années du primaire avait suscité un réel émoi tant au sein des partis – en ce compris ceux de la majorité – qu’auprès des associations de terrain (lire notre édition du 27/04).

Mais donc, comme annoncé à l’issue du conclave, ce principe sera finalement bel et bien étendu aux deux années concernées lors de la prochaine rentrée, en 2023 donc (lire notre édition du 08/10).

Comment expliquer ce revirement ? "Ça n’a pas été simple, admet Frédéric Daerden. Mais nous tenions vraiment à cette mesure". Une mesure qui endosse un coût de 8 millions€, soit l’équivalent d’une contrepartie financière pour les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles équivalent à 75 € par élève concerné.

La Ligue des familles avait de suite réagi lors de l’annonce de l’accord en témoignant d’un "énorme soulagement pour les familles", rappelant que "les frais scolaires de rentrée se montent en moyenne à 255 € par enfant" du primaire, hors coût informatique.