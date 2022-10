Procès des attentats de Bruxelles : 1,2 million « pour mieux accompagner les victimes»

Sortie du giron fédéral en 2014 pour être redistribuée vers les communautés, cette dernière compétence octroie du coup à la ministre un rôle à jouer dans le cadre du procès des attentats de Bruxelles.

C’est plus précisément en matière d’accompagnement des victimes du procès que Valérie Glatigny a, récemment, pris une série de mesures.

"Que ce soit via les services d’accueil des victimes des maisons de justice ou les services partenaires, on va fournir une aide psychologique, une aide sociale, mais aussi une aide juridique, car, souvent, les personnes ne sont pas toutes familières avec un déroulement de procès. Or, ici, ce n’est pas un procès classique, c’est un procès tout à fait exceptionnel", précise-t-elle.

Urgence collective

Pour ce faire, la ministre a obtenu du récent conclave budgétaire des moyens supplémentaires qui seront directement alloués à l’encadrement des victimes dans le cadre du procès des attentats : 692 000 € pour 2022, 505 000 € pour 2023.

"On a donc recruté des assistants de justice supplémentaires pour accompagner les victimes durant le procès, mais on a aussi mis en place des groupes de parole pour toutes les victimes", parmi d’autres choses, détaille Valérie Glatigny. "Cela s’inscrit en droite ligne du décret “urgence collective”, qui vise à mettre en place très rapidement une cellule d’aide aux victimes" lors d’événements d’ampleur à dimension pénale, comme lors du drame de Strépy-Bracquegnies.