Modifier les rythmes académiques dans le supérieur : «Une révolution copernicienne»

C’est que les rythmes académiques et les rythmes scolaires proposent des calendriers bien différents.

Réformer les rythmes : un consensus s’est dégagé

Valérie Glatigny, l’enseignement supérieur va-t-il suivre le mouvement initié par l’enseignement obligatoire avec la réforme des rythmes scolaires et adapter à son tour son calendrier académique ?

D’abord, il faut rappeler que les rythmes académiques n’ont jamais été alignés sur ceux de l’enseignement obligatoire. D’ailleurs, mon objectif n’est pas précisément cela. Quand on a mis en place un groupe de travail, on a demandé à tous les acteurs de l’enseignement supérieur de réfléchir à ce qu’était un rythme académique idéal, c’est-à-dire le meilleur rythme pour faciliter la qualité des apprentissages. C’est ce qui est au cœur du système : comment améliorer la qualité de notre enseignement supérieur en rythmant mieux les périodes d’apprentissage, d’évaluations et de congés. Et un consensus s’est dégagé autour de certains éléments, qui devront encore être avalisés par le conseil d’administration de l’ARES (Académie de recherche et d’enseignement supérieur).

Quels sont ces éléments ?

Il y a cinq principes. Le premier est que l’on avancerait la rentrée fin août, début septembre (NDLR : à l’heure actuelle, elle se déroule à la mi-septembre). Le deuxième est que l’on maintiendrait toutes les semaines de cours ; donc, pas question de laisser tomber de la matière. On maintiendrait aussi, et c’est le troisième point, le volume de congés du corps enseignant. Quatrième principe, c’est que la période des congés d’hiver soit une vraie période de congé, car pour le moment cela coïncide avec une période de blocus pour les étudiants.

Cela signifie avancer les examens de janvier avant Noël ?

Ils seraient anticipés, tout à fait. Et d’ailleurs, le cinquième principe, est qu’il y aurait une véritable coupure entre deux années académiques, ce qui suppose d’anticiper aussi les sessions en fin d’année (NDLR : première, mais aussi deuxième sessions) pour avoir un vrai moment de pause l’été.

«On avance pas à pas»

Quand ces changements vont-ils être initiés ?

À l’heure actuelle, il n’y a rien qui est décidé. On avance pas à pas.

Mais c’est quoi la prochaine étape ?

Une fois que j’aurais reçu la proposition de l’ARES, il y aura dans un premier temps une grande consultation avec l’ensemble des acteurs du terrain. Mais je ne souhaite pas aller trop vite, car ça a l’air simple comme ça, mais il y a plein de détails techniques qu’il faudra d’abord pouvoir résoudre. Vous savez, l’enseignement obligatoire, il a mis 30 ans pour faire sa réforme.

Et l’objectif n’est donc pas de simplement se calquer aux nouveaux rythmes scolaires dans le fondamental et le secondaire…

Il y aura sans doute un petit peu plus d’alignement pour les congés, mais ce n’est pas l’objectif premier. On n’est pas une variable d’ajustement de l’enseignement obligatoire. Ce qu’on veut, c’est vraiment trouver la meilleure formule d’année académique possible. Et on doit se donner un petit peu de temps pour ça si on veut faire du bon boulot.

Donc, ce ne sera pas sous cette législature ?

En tout cas, pour 2023, ça me paraît compliqué. Pour 2024, si je vois que ça passe sans problème au conseil d’administration de l’ARES, qu’on fait une consultation et que tout le monde me dit que c’est génial… Mais bon, ce que j’observe quand même, c’est qu’il s’agit d’une révolution copernicienne : c’est l’ensemble de la société que l’on fait tourner désormais autour des besoins de l’enfant, du jeune ; ce n’est plus à lui de s’adapter à la vie économique. Il faut donc de la consultation ; il faut faire de la dentelle de Bruges et pas de la chirurgie de campagne.

Numéros Inami et concours d’entrée : les études de médecine chamboulées

Un autre dossier chaud qui avait été remis à l’agenda en début de législature, c’est la nécessité de conclure un accord avec le fédéral au sujet des numéros Inami. Celui-ci a pu être trouvé en avril. En quoi cet accord est-il positif ?

On a créé une commission de planification qui permet de vraiment comptabiliser la force de travail par équivalent temps plein (ETP). On sait dès lors calculer plus précisément qu’auparavant nos besoins sur le terrain. On n’a donc plus besoin d’appliquer la clé de la Cour des comptes, qui n’était pas toujours avantageuse pour les francophones (NDLR : cette clé répartissait les numéros Inami à raison de 60% approximativement de ces numéros pour les néerlandophones et 40% pour les francophones). Car on a pu objectiver que nos besoins avaient été sous-évalués et donc, sur cette base-là, nous avons pu augmenter nos quotas de médecins.

C’est-à-dire ?

On est passé d’un quota de 505 numéros Inami pour 2028 à 744, dont une partie plus importante de médecins généralistes (NDLR : 33 numéros supplémentaires parmi ces 744). Et puis, et c’est important, on a obtenu également un numéro pour tous les étudiants qui sont actuellement dans leur cursus. En contrepartie, à la demande du fédéral, nous organiserons dorénavant un concours à l’entrée des études.

Garantir un numéro Inami

À quoi va-t-il servir ?

On veut faire mieux correspondre le nombre d’étudiants à l’entrée et le nombre d’étudiants à la sortie. De sorte que tout étudiant qui rentre dans le cursus à la garantie d’avoir un numéro Inami à la sortie. Ce qui n’est pas le cas maintenant et crée de l’incertitude chez les étudiants. Et cela s’inscrit de plus dans l’intérêt de la qualité de la formation, à travers notamment un meilleur encadrement des étudiants lors des stages et un meilleur accompagnement de façon générale.

Mais qu’est-ce qui garantit que ces étudiants qui seront diplômés iront bien exercer là où il y a aujourd’hui pénurie ?

La commission de planification pourra en effet objectiver les besoins territorialement, mais avec la difficulté que la répartition sur le territoire des médecins que nous diplômons, ce n’est pas dans les mains de la Fédération (NDLR : puisque le médecin diplômé a le libre choix de s’installer ou exercer où il le souhaite). Même si nous ne sommes pas complètement démunis. Il existe dans les mains des Régions (NDLR : via les fonds Impulseo) et des Communes (NDLR : via des projets de mutualisation des ressources) la possibilité d’utiliser des mécanismes pour attirer ou essayer de retenir les médecins sur leur territoire.

20 millions supplémentaires pour l’enseignement supérieur

Lors du dernier conclave, l’enveloppe de 50 millions prévue à l’initial pour la revalorisation de l’enseignement supérieur a été revue à la hausse. Pourquoi ?

On s’est rendu compte qu’il y a de plus en plus d’étudiants qui s’inscrivent dans l’enseignement supérieur et qu’il y avait aussi de plus en plus de profils différents parmi eux. C’est très positif, mais il faut pouvoir les encadrer. On a donc fait passer le montant de l’enveloppe à 80 millions d’ici 2024 avec trois grands axes de développement : le renforcement des infrastructures, celui des aides à la réussite en lien notamment avec le nouveau décret Paysage (lire ci-dessous) et l’accompagnement des étudiants de bac 1. On a par ailleurs débloqué 1 million d’euros pour développer des alternatives à l’expérimentation animale au niveau de la recherche scientifique.

Le prochain dossier, c’est quoi ?

La fusion entre l’UCLouvain et les Facultés Saint-Louis de Bruxelles. L’avant-projet de décret a été approuvé au sein du gouvernement et arrivera sur les bureaux du Parlement d’ici la fin de l’année.

