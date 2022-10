Pourquoi on change d’heure deux fois par an : la sécurité énergétique de la Belgique était menacée

Or, à cette époque, l’Europe importe deux tiers de l’énergie qu’elle consomme, dont une grande part provient du Moyen-Orient, où les pays exportateurs de pétrole se sont alliés en une organisation : l’OPEP.

Les 16 et 17 octobre, soit dix jours après le déclenchement de la guerre, l’OPEP se réunit à Koweit City, où ses membres arrêtent trois mesures de rétorsion à l’égard des pays alliés de l’État d’Israël : une hausse de 70% du prix du baril, une réduction de 5% de la production et un embargo pétrolier à l’égard des États-Unis, puis des Pays-Bas.

Cette annonce fait apparaître une crainte de pénurie pour l’hiver et crée la panique sur les marchés. Rapidement, le prix du baril explose, passant de 3 à 10, puis 12 dollars.

Des mesures dans l’urgence

Dans chaque pays membre de la Communauté européenne (ancêtre de l’UE), c’est le sauve-qui-peut. Les États prennent tour à tour des mesures destinées à limiter leur consommation et garantir la sécurité de leurs stocks.

Edmond Leburton était Premier ministre lorsqu’éclate le choc pétrolier de 1973. ©Photo News

En Belgique, le gouvernement d’Edmond Leburton instaure la limitation à 20 degrés du chauffage dans les établissements publics, l’extinction de l’éclairage nocturne des enseignes et vitrines, la limitation de la vitesse à 100 km/h sur autoroute et 80 km/h sur le réseau secondaire, la fermeture des écoles le samedi matin et les dimanches sans voiture. Pendant un temps, la Belgique bloque par ailleurs les prix maxima du pétrole, avant de céder face à la pression des multinationales du secteur.

Nouvelle politique énergétique et changement d’heure

Tirant les leçons de cette situation, l’État belge avait dans la foulée acté une série de décisions axée sur le long terme : efficacité énergétique dans les secteurs de la construction de bâtiments et la conception de véhicules ; développement de sources de production d’énergie sur son territoire à travers, notamment, la mise en service des centrales nucléaires de Doel (en 1974) et Tihange (en 1975) ; ou encore création d’un organe de coordination du pétrole au niveau national (ancêtre de l’actuel APETRA, pour Agence du pétrole - Petroleum Agentschap, et qui gère depuis 2006 les stocks de sécurité belges).

Ces différentes mesures avaient dans un premier temps permis à la Belgique de mieux digérer le second choc pétrolier, celui de 1979, lorsque la chute du Shah d’Iran et la révolution islamique entraînaient une nouvelle hausse drastique du prix du baril de pétrole, le faisant passer de 20 à près de 40 dollars.

On avance les montres en été

Le gouvernement de Leo Tindemans a réinstauré le changement d’heure saisonnier en 1977. ©Photo News

Déjà pratiqué de façon épisodique par la Belgique entre 1918 et 1946, le changement d’heure saisonnier est réinstauré par le gouvernement Tindemans II en 1977, afin de faire baisser la pression qui s’exerce sur le pays, suite toujours au "choc pétrolier" d’octobre 1973.

Cette mesure est alors présentée comme un dispositif visant à limiter la consommation d’énergie en général et réduire la facture de l’éclairage public en particulier.

Dans la nuit du 2 au 3 avril 1977, "l’heure d’été" est alors réintroduite, afin de faire mieux coïncider la vie économique du pays avec le rythme du soleil et ainsi limiter la facture énergétique liée à l’éclairage artificiel.