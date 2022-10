Comment déterminer le salaire

Combien faut-il payer un nouveau collaborateur ? Le point de référence le plus solide est le minimum mensuel garanti. Il diffère selon les secteurs. Il doit être aussitôt converti en coût pour l’employeur. Il faut tenir compte du salaire brut, des cotisations sociales ONSS, du pécule de vacances, de la prime de fin d’année. D’autres éléments sont à prendre en compte: assurances, outillage et équipement, absentéisme moyen, suppléments pour travail de nuit éventuel, etc.