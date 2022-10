Ils n’ont pas 15 ans et certains sont de véritables stars. Les enfants influenceurs ont la cote et les marques l’ont bien compris. Elles profitent de leur notoriété pour promouvoir leurs produits. Si certains enfants sont associés à l’activité d’influenceur de leurs parents ("momfluencers"), souvent en tant que figurants, d’autres mineurs gèrent leurs propres réseaux et créent leurs propres contenus ("kidfluencers").

Épargnée

La Belgique est relativement épargnée pour l’instant par le phénomène. Ce n’est pas le cas de la France ou des États-Unis. L’Américain Ryan Kaji, 10 ans, est l’un des youtubeurs les mieux payés de la planète. Ses vidéos de présentation de jouets rapportent 30 millions de dollars par an et sont suivies par 27 millions d’abonnés.

En France, les frères Swan et Néo ont 5 millions de followers. Sur un compte Youtube animé par leur mère, ils testent des jeux, etc. En 2018, près de la moitié des influenceurs en France avaient entre 12 et 25 ans (étude Reech).

Face aux plantureux bénéfices engendrés par certains, la France a décidé d’agir et a voté en 2020 une loi protégeant les influenceurs mineurs. Les Pays-Bas songent à légiférer.

Si en Belgique, "aucun enfant ne reçoit des sommes excessives – les entreprises étant prudentes quand il s’agit de rémunérer des influenceurs mineurs -, la probabilité que ça se produise est bien réelle", note la députée flamande Leen Dierick (CD&V).

« Cadre légal insuffisant »

C’est pourquoi cette dernière a déposé une proposition de loi – la première sur le sujet – afin d’améliorer la protection juridique des enfants influenceurs. Le cadre légal actuel du travail des enfants étant, selon elle, "insuffisant". "Ce sont des enfants qui exercent une certaine forme d’activité économique et qui sont d’ailleurs souvent rétribués, justifie la députée. On n’est donc pas loin du travail des enfants."

Aujourd’hui, la loi interdit le travail des moins de 15 ans. Des dérogations sont possibles pour les enfants acteurs, chanteurs, musiciens, modèles pour des sessions de photos ou des défilés de mode,…

Ces dérogations sont assorties de conditions: accord des parents, prestations et durées limitées en fonction de l’âge (ex: 12 prestations par an maximum, de maximum 6h chacune, pour les 7-11 ans), etc. Et la rémunération doit être déposée sur un compte bloqué jusqu’aux 16 ans de l’enfant.

Cependant, les activités d’influenceurs ne sont pas reprises dans ces dérogations (ou les notions ne sont pas suffisamment adaptées), fait remarquer Leen Dierick, qui propose dès lors d’intégrer dans la loi ce genre d’activités. "L’idée est d’éviter toute insécurité juridique et toute forme d’abus."

Montant maximal

Ainsi, la députée propose qu’une dérogation soit demandée auprès de l’administration pour "des enregistrements audiovisuels réalisés dans le cadre d’une mission pour le compte d’un tiers (une entreprise, etc.)".

Sont aussi visés les posts, etc. où l’on peut "voir ou entendre l’enfant dans un rôle de figurant", par exemple lorsqu’une influenceuse implique son enfant dans une vidéo de promotion.

Leen Dierick propose également de fixer un montant de revenus maximal. "En France ou aux États-Unis, les montants obtenus par certains influenceurs mineurs représentent parfois une part considérable des revenus du ménage. Si ce phénomène apparaît en Belgique, cela pourrait donner lieu à des abus."

Enfin, pour "coller au mieux à la réalité des influenceurs – leurs prestations (poster une photo, etc.) sont souvent de plus courte durée – mais aussi à la demande du terrain d’autoriser des missions plus nombreuses mais plus courtes", la proposition augmente (pour tous les bénéficiaires d’une dérogation cette fois) le nombre de prestations permises. Tout en conservant le nombre d’heures maximum autorisées (sauf pour les 0-6 ans où l’on passe de 24 h à 48 h maximum par an).

La proposition de loi devra être débattue à la Chambre. Au cabinet Dermagne, on rappelle que le travail d’enfants reste interdit et que "si certains parents omettent l’autorisation exigée, ils risquent une amende de 25 € (fois 8) à 250 € (fois 8)". On avance que des autorisations sont déjà possibles pour les "youtubeurs". On fait également comprendre que ce n’est "ni aujourd’hui, ni demain" que l’on facilitera l’emploi d’un mineur.

Des agences d’influence en Belgique mettent en relation des marques et des influenceurs. Il arrive que des enfants soient impliqués.

Pour l’agence marketing d’influence Efluenz, il y a moins d’enfants influenceurs en Belgique qu’en France par exemple. Mais il arrive que des enfants soient impliqués dans certaines campagnes d’influence, avance Yasmin Vantuykom, la fondatrice. "Pour certains types de produits comme Lego, Asmodee,… notamment. Mais on ne signe jamais de contrat avec un mineur, car il n’y a pas de législation spécifique. On signe un contrat avec la maman ou le papa influenceur qui implique alors son enfant dans son activité." Et de donner l’exemple d’un contrat pour McCain où la maman influenceuse va se photographier en train de faire à manger avec ses enfants. Yasmin Vantuykom ne considère pas pour autant que ces enfants "travaillent. Ils font ce qu’ils font d’habitude dans leur quotidien. Ils font juste partie de la vie de leur parent influenceur".

L’agence Efluenz met en contact des marques avec 3 500 influenceurs en Belgique. "Des influenceurs qui ne gagnent leur vie que comme ça, c’est fort limité en Belgique", constate la fondatrice.

"D’un point de vue marketing, c’est intéressant"

L’agence, qui paie ces influenceurs, travaille avec des profils variés: des mamans, des personnes qui soutiennent une cause écologique, des artisans, etc. Certains ont 1 000 followers, d’autres 50 000. "Ce sont des gens qui ont créé une communauté, que l’on suit car il y a un intérêt commun. Cela a plus de sens que de collaborer avec des stars de téléréalité par exemple, influenceuses malgré elles."

Pour Yasmin Vantuykom, "les enfants entrent petit à petit dans le monde de l’influence. Ils ont grandi avec cela, sont attirés par cela. D’un point de vue marketing, c’est aussi intéressant. C’est connu, les enfants parlent mieux aux enfants." Mais outre l’absence de cadre juridique les concernant, la fondatrice pointe un travail préalable d’éducation: "c’est important qu’un enfant sache quand il fait ou non de la publicité".

Si des enfants sont impliqués dans ces campagnes d’influence en Belgique aujourd’hui, c’est donc via leurs parents influenceurs. Reçoivent-ils toutefois des rémunérations, des cadeaux ? "Nous, on signe le contrat avec les influenceurs adultes et la rémunération leur revient. Ce qu’ils font des cadeaux, des gains, c’est entre eux", pointe la fondatrice.

Un marketing d’avenir ?

Le marketing d’influence, est-ce l’avenir ? "Les influenceurs existent depuis 8-10 ans. Le marketing d’influence se développe depuis 6-7 ans. Nous existons depuis 4 ans et nous avons doublé notre chiffre chaque année, répond Yasmin Vantuykom. Il y a un shift qui s’opère. Les gens consomment plus d’internet que de TV. Et pour les entreprises, une campagne d’influence coûte moins cher qu’un spot TV. Pour la même audience, l’influenceur créée le contenu tandis que pour un spot TV, il vous faut des acteurs, etc."

Yasmin Vantuykom regrette toutefois que le politique "n’arrive que maintenant avec ses règles". Début d’année, le SPF Économie a en effet fait part d’une liste de bonnes pratiques aux influenceurs, comme l’obligation de la mention "publicité" ou de leurs coordonnées sur les réseaux.

Réfléchir dès à présent à un cadre juridique pour les enfants influenceurs, alors que ce n’est pas encore fort développé chez nous, est "une bonne chose", salue Yasmin Vantuykom.