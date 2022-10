Le droit aux « formules souples »

La démarche doit être justifiée par la nécessité de s’occuper d’un enfant de moins de douze ans (ou handicapé de moins de dix-huit ans), ou d’accompagner un proche, victime d’une maladie grave. Il faut compter au moins six mois d’ancienneté dans l’entreprise. La demande doit être introduite en principe trois mois à l’avance (un délai plus court peut être convenu) et ne peut pas dépasser une période de douze mois. Plusieurs requêtes peuvent être formulées au long de la carrière.