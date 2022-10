La fusion nucléaire peut-elle résoudre la crise énergétique? (vidéo)

La fusion nucléaire, à ne pas confondre avec la fission nucléaire déjà utilisée dans nos centrales en Belgique, est une méthode de production d’énergies qui occupe les scientifiques depuis les années 50. L’objectif ambitieux est de reproduire sur terre un soleil artificiel. "On prend des atomes très petits et on tente de les faire fusionner." explique Vincent Massaut, directeur adjoint au SNK-CEN de Mol. "Avec cette méthode, on peut récupérer près d’un million de fois plus d’énergie qu’en brûlant des combustibles" continue l’ingénieur.

Et ce n’est pas la seule promesse! Cette technique émet très peu de gaz à effets de serre, ce qui en fait un outil précieux dans la lutte contre le changement climatique. "C’est une énergie décarbonée de très haute intensité et non intermittente, donc elle compense les faiblesses des énergies renouvelables" nous raconte Alain Becoulet, chef du domaine d’ingénierie d’ITER. Pour ce qui est des principales limites de l’énergie nucléaire telle que nous la connaissons aujourd’hui, la fusion génère beaucoup moins de déchets radioactifs et le risque d’accident est proche de zéro.

Alors pour mieux comprendre comment fonctionne cette nouvelle source d’énergie et comment elle pourrait nous aider dans la crise énergétique actuelle, LN24+ s’est rendu sur le terrain. Décryptage dans les entrailles du plus grand réacteur de fusion nucléaire au monde.