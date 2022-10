-

Le tweet de l’actrice devient viral. Ce sont des millions de témoignages, accompagnés du célèbre hashtag, qui déferleront sur la planète.

On ne parle plus seulement de Weinstein ou du cinéma. Des femmes, de toutes conditions, sortent du silence pour dénoncer les violences sexuelles qu’elles ont subies.

"MeToo est un mouvement qui a libéré la parole des victimes de violences sexuelles. Cela a permis de dénoncer l’impunité, pointe Véronique De Baets, porte-parole de l’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes (IEFH). De manière générale, MeToo a fait plus évoluer les mentalités que toutes nos campagnes sur ces 15 dernières années. Il y a eu une prise de conscience du côté inacceptable de ces comportements."

Aurore Kesch, présidente nationale de Vie Féminine, la rejoint: "MeToo a contribué à légitimer l’expression de l’injuste. MeToo est un horizon facilitant qui montre que c’est possible."

Courage

Pour Véronique De Baets, le fait que le message ait été porté par une personnalité a contribué à sa notoriété. "On se rend compte que cela arrive à des personnes fortes, qui ont tout pour être heureuses. Cela aide au fait d’oser parler."

Et en même temps, c’est un mouvement qui vient du bas. "C’est intéressant que ce soit venu des gens eux-mêmes. Les changements sociétaux sont souvent portés par des gens courageux."

Mais que reste-t-il de cette onde de choc mondiale ?

Selon une enquête de l’IEFH publiée cet été, un Belge sur 10 ne connaît pas MeToo: ils sont 5% en Flandre, 11% à Bruxelles, 20% en Wallonie.

69% des femmes et 62% des hommes sondés disent avoir de la sympathie pour le mouvement. Les réactions les plus favorables viennent des femmes de moins de 25 ans. Les moins réceptifs sont les hommes de 55-64 ans.

Et si Metoo en Belgique a été moins dans la dénonciation nominale, "ce n’est pas ça le plus important, réagit Aurore Kesch. Ce qui compte, c’est l’acte de courage et comprendre que ce qu’on vit n’est pas juste."

Code pénal

Mais MeToo a aussi été un "accélérateur de réformes nécessaires" , selon Véronique De Baets. "C’est la première fois qu’on a un gouvernement paritaire, qui fait de l’égalité des genres une priorité."

La porte-parole de l’IEFH cite aussi la réforme du Code pénal sexuel, entrée en vigueur le 1er juin et dans lequel est inscrite la notion du consentement. "Sans MeToo, on n’aurait jamais pu aller aussi loin. On a alourdi les peines pour viol. C’est la suite logique de la prise de conscience collective."

Diane Bernard, professeure de droit et membre de l’association Fem&Law, préfère rester prudente sur la réforme. "On avait déjà des outils mais on n’en faisait rien", dit-elle.

Plusieurs observent aussi une tendance à mettre fin au "victim blaming" et le fameux: "Oui mais bon, comment étais-tu habillée ?"

Porter plainte

Autre avancée: les centres de prise en charge des victimes de violences sexuelles (CPVS) se sont multipliés. Ils proposent à la fois soins médicaux, prise en charge psychologique, juridique et possibilité de déposer plainte. Depuis la création des premiers centres en 2017, plus de 6 000 victimes ont été accueillies et ce nombre ne cesse de grimper.

"63% des victimes portent plainte lors de leur admission", explique Véronique De Baets. C’est 7 fois plus que via le parcours classique.

Au moins 90% des victimes accueillies sont des femmes. La moyenne d’âge est de 24 ans. Les CPVS remarquent que les victimes qui connaissent leur agresseur (66%) sont de plus en plus à se présenter. Certains y voient une conséquence de #MeToo: "elles osent davantage parler".

La porte-parole de l’IEFH souligne également "la prise de conscience d’un nombre grandissant de policiers, des acteurs clé". Et de citer les expériences pilote organisées par des zones de police pour sensibiliser au harcèlement de rue. Des efforts sont également faits dans la formation des magistrats. "Mais la résistance des juges est encore assez forte quant à la prise en compte de la dimension de genre", constate Diane Bernard.

Malgré les avancées, le chemin reste long, assure Véronique De Baets. Et les chiffres alarmants. Selon un sondage d’Amnesty en 2020, 20% de femmes ont été victimes de viol et 48% des Belges exposés à la violence sexuelle. 53% des affaires de viol sont classées sans suite.

En 2021, selon la police fédérale, 203 faits de violence sexuelle dans le couple ont été enregistrés (124 en 2011) et plus de 4 000 faits dans l’espace public. Sans compter le chiffre noir.

Résistance

"MeToo a lancé la voie mais il y a encore du boulot, dit Véronique De Baets. Une femme sur 10 est harcelée sexuellement au travail. C’est énorme et difficile à appréhender avec tout ce que cela implique de dépendance hiérarchique, financière, etc."

Si Metoo aide, il ne sauve pas tout, selon Aurore Kesch (Vie Féminine). "Des tas de femmes pensent encore que ce qu’elles vivent est normal. Et il y a encore beaucoup de raisons pour lesquelles elles ne parlent pas."

S’il faut encore des hashtags aujourd’hui, pointe Diane Bernard, "cela veut dire que les autres moyens de lutte ne suffisent pas." La juriste estime aussi que le combat est dur: "l’explosion de la parole suscite des résistances, et des plaintes pour diffamation".

" Il y a une crainte de se sentir exclu d’un mouvement féministe à de nombreux égards, dit Véronique De Baets. Tout l’enjeu est de faire des hommes des partenaires. Dans tout combat féministe, pour plus d’égalité, les hommes ont un rôle à jouer."

Pour Aurore Kesch, "le changement ne viendra pas que des hashtags. Il faut des outils pour que cette parole libérée ne reste pas veine, qu’elle soit prise au sérieux. Il faut sensibiliser, prévenir, plutôt que construire des prisons pour accueillir les agresseurs".