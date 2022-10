MeToo a eu pour effet de mettre en lumière le caractère systémique et massif des violences sexuelles et sexistes. De problèmes de l’ordre de l’intime, on est passé à une libération de la parole, de l’écoute. Tout ce que l’on tolérait mais qui était inacceptable, c’est stop. Il y a un avant et un après MeToo.

MeToo, pour vous, c’est…

Un mouvement de masse. Ce qui l’a rendu si efficace. Des tas de femmes, pas forcément militantes ou populaires, ont tout à coup pu dire « moi aussi ». Plein de femmes ont relu leur histoire, sont sorties de la culpabilité.

Les mentalités ont-elles changé ?

Avant, les blagues sexistes, il y avait deux ou trois yeux qui se levaient. Maintenant, auprès des femmes et des jeunes filles, ça ne passe plus. Voyez le débat sur les tenues scolaires amené par cette nouvelle génération.

C’est une question de génération alors ?

La nouvelle génération a la chance d’avoir grandi avec MeToo. La question du consentement se popularise, entre dans le vocabulaire commun. Il y a un changement culturel qui va vers des relations plus égalitaires.

Le politique a-t-il suivi ?

Ce gouvernement a fait de la question des violences sexuelles un point central. Le fait d’avoir pu financer 7 nouveaux centres de prises en charge des violences sexuelles (CPVS), c’est énorme. 10 millions€ par an et cela va augmenter (NDLR: lors du conclave budgétaire, 2 millions supplémentaires ont été prévus pour 2023 et 5 millions pour 2024. À terme, il y aura 14 centres). Par ailleurs, la nouvelle définition du consentement est inscrite au Code pénal. On a la définition la plus progressiste avec l’Espagne: quand ce n’est pas oui, c’est non !

MeToo, balancetonporc, balancetonbar,… les hashtags continuent de se multiplier. Faut-il y voir une défaillance de notre justice, etc. ?

Pour moi, MeToo est un rouleau compresseur. Cela a démarré dans le cinéma et cela s’étend petit à petit à d’autres secteurs. Il faut du temps pour que les victimes parlent. Ces mouvements sont nécessaires car dans toute évolution sociétale, le rôle des mouvements sociaux est central. Mais c’est aussi l’expression d’une défaillance. Le dernier rapport du Comité P avance que l’accueil des victimes de violences sexuelles dans les commissariats laisse à désirer. Mais il y a des engagements pris pour renforcer la formation des policiers mais aussi des magistrats.

En deux ans, quelles actions avez-vous prises pour lutter contre ces violences ?

Il y a eu notamment le Plan de lutte contre les violences de genre, avec 17 ministres concernés, 200 mesures, sur les féminicides, l’éloignement des auteurs, l’accueil des victimes par la police, etc. C’est la première fois que les associations de terrain étaient associées dans la mise en œuvre.

Des dossiers en préparation ?

Il y a la loi dénombrement des féminicides. Une grosse campagne pour promouvoir les CPVS en 2023 ainsi qu’une étude sur ce que deviennent les plaintes déposées dans ces centres. Et un projet campus pour informer sur le consentement.

La prévention, n’est-ce pas là qu’il faudrait insister ?

C’est hyper important ! Car, très tôt la violence est valorisée, banalisée. Et l’éducation à la vie sexuelle est plus que nécessaire. Mais là, ce sont les entités fédérées qui sont compétentes.

Le chemin est encore long…

On est au début du travail. Il faut rester vigilent aux reculs. J’ai d’ailleurs financé une étude sur les mouvements antigenre en Belgique qui sortira dans quelques mois.

Ce samedi, découvrez notre dossier sur « MeToo, 5 ans après, que reste-t-il ? »