En Belgique, le phénomène prend de l’ampleur : alerte contre les logiciels de traque

L’Institut pour l’égalité des femmes et des hommes met en garde ce vendredi contre le recours en augmentation aux logiciels de traque, ces programmes et applications espions qui permettent à la personne qui l’installe de surveiller appels, SMS, agenda en ligne et même de localiser sa victime. Afin de lutter contre ce phénomène, il demande des actions de sensibilisation mais aussi de modifier le code pénal pour étendre la notion de "harcèlement".