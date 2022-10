Comme lors des trois précédentes manifestations, ceux-ci sont venus à l’appel du front commun syndical exposer leurs principales revendications.

Parmi celles-ci, figure depuis plusieurs mois leur volonté de réduire la taille des classes, c’est-à-dire le nombre, en moyenne, d’élèves par classe.

Pour rappel, les autres revendications prioritaires des syndicats portent sur les plans de pilotage, la réforme du qualifiant et l’évaluation des enseignants.

Une moyenne qui oscille entre 18 et 20

Dans le cadre du groupe de travail initié par le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles et portant sur cette problématique, les services de l’administration générale de l’enseignement ont effectué un calcul qui permet d’identifier la taille moyenne des classes dans l’enseignement fondamental en date du 1er octobre 2021, et ce pour l’ensemble des écoles en Fédération Wallonie-Bruxelles.

En maternel, cette moyenne était de 17,9 élèves par classe.

En primaire, elle était de 18,8 élèves par classe en première (P1) et deuxième (P2), et de 20,1 élèves par classe dans les autres années (P3 à P6). Sur l’ensemble des six années primaires, la taille moyenne était de 19,7 élèves par classe. Ces chiffres sont donc inférieurs à ceux qui composaient la moyenne pour l’année 2017 dans les pays de l’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), où l’on comptait 21 élèves par classe.

Il s’agit donc bien de moyennes : cela signifie donc que certaines classes sont plus importantes en taille, tandis que d’autres le sont moins.

Quid des dérogations ?

Dans nos éditions de mardi, les syndicats révélaient que l’un des enjeux de la discussion au sein de ce groupe de travail portait sur les dérogations, qui permettent aux écoles de gonfler le nombre maximal d’élèves à pouvoir accueillir dans leurs classes.

Ce mercredi, le PTB a d’ailleurs déposé une proposition de décret qui vise à supprimer ces dérogations, laquelle sera examinée en commission de l’Éducation courant novembre.

Sur ce plan, l’administration a constaté que de telles dérogations avaient été octroyées à 7,13% des classes en P1-P2 (+ de 24 élèves) et à 1,97% des classes en P3-P6 (+ de 28 élèves).

Secondaire : un taux d’encadrement qui s’améliore

Si de telles données ne sont pas encore disponibles pour le secondaire, l’on sait par contre que le taux d’encadrement en fonction de recrutement – c’est-à-dire le nombre d’enfants par équivalent temps plein (ETP) d’enseignant présent dans les écoles – était de 9,9 dans le secondaire ordinaire en 2021 (soit une diminution de 0,5 depuis 2015).

En primaire, ce taux d’encadrement était de 13,7 élèves en 2021 (-1,4 depuis 2015) ; en maternel, il était de 14,7 élèves (-2,1 depuis 2015).

Bien sûr, tous les enseignants ne se retrouvent pas face à la classe du lundi au vendredi, de 8 heures à 16 heures. Mais ces taux d’encadrement figurent toutefois parmi les meilleurs de l’Organisation de coopération et développement économiques (OCDE), où, pour l’année 2017, la moyenne pour ses pays membres s’établissait à 13 élèves par ETP enseignant.