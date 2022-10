Lire une lettre, traverser, payer en ligne…: la BrailleTech 2022 mise sur smartphones et apps

Pour commencer la semaine, les personnes souffrant d’une déficience visuelle découvrent lundi et mardi comment utiliser un smartphone, mais aussi les dix applications les plus utiles du moment. L’iPhone possède par exemple une option "voix off" intégrée, tandis que l’application belge OKO permet de lire les feux de signalisation ou les destinations inscrites sur les bus grâce à la caméra du téléphone.

« Un feu en panne »

"Une personne a porté plainte parce que le signal sonore d’un feu de signalisation était défectueux. Six mois plus tard, celui-ci n’avait toujours pas été réparé. Les personnes atteintes d’un handicap visuel sont tellement dépendantes de structures pesantes alors que ce genre d’application résout directement le problème", explique Flore Nollet, ergothérapeute à la Ligue Braille.

La numérisation a également un impact sur l’autonomie des personnes déficientes visuelles, "qu’il s’agisse de lire une lettre, de régler un minuteur ou d’effectuer des opérations bancaires", rappelle Jean-Marie Nachtergaele du service d’accompagnement de la Ligue Braille.

Jeudi, vendredi et samedi, la Ligue Braille permettra dès lors aux personnes intéressées de tester et comparer des outils d’assistance dans ses locaux bruxellois. Plus de 1.000 visiteurs se sont déjà inscrits pour manipuler GSM adaptés, loupes optiques, systèmes de lecture à haute voix, logiciels d’agrandissement et autres systèmes de reproduction vocale.