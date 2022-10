Semaine numérique: un jeune Belge sur cinq peu ou pas à l’aise avec le numérique

L’accent est mis cette année sur la question générationnelle, remettant en perspective les compétences numériques des plus jeunes.

"On estime à 46% des Belges le taux de personnes “vulnérables” sur le numérique, c’est-à-dire n’ayant pas ou peu de compétences numériques. C’est évidemment énorme et interpellant, d’autant plus qu’aucune catégorie d’âge n’est épargnée. En effet, Eurostat place la Belgique dans les pays ayant la plus grande part d’illectronisme chez les 16-29 ans, avec 20% ayant de très faibles compétences. Un jeune Belge sur cinq !", écrivent les organisateurs de la Semaine numérique.

Différents acteurs proposeront durant ces 11 jours des activités d’animation, de sensibilisation et de formation autour de l’Internet et du numérique.

Rendez-vous sur le site de la Semaine numérique pour découvrir les activités proposées un peu partout à travers la Wallonie et à Bruxelles.