Le PECA : construire des ponts entre l’école et la culture dès le maternel

Les ministres Désir (PS) – en charge de l’Éducation – et Linard (Écolo) – en charge de la Culture – nous présentent les grandes lignes de ce nouveau dispositif voté la semaine dernière en commission parlementaire de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

En quoi consiste ce nouveau dispositif ?

Bénédicte Linard (B.L.) : L’intention est d’apporter une réponse à la question de savoir comment on rend la culture accessible à plus de monde et dès le plus jeune âge. On estime dès lors que, si la culture existe déjà à l’école, il faut pouvoir lever les barrières et faire en sorte qu’elle puisse toucher tous les élèves. Le parcours d’éducation culturelle et artistique est donc un dispositif qui va systématiser le fait que chaque élève puisse avoir accès la culture via l’école.

De quelle manière ?

Caroline Désir (C.D.) : Ce parcours vient en réalité s’articuler dans une politique plus globale. Il y a donc d’une part le parcours en lui-même, qui prévoit obligatoirement chaque année un minimum de deux activités pour chaque élève. Mais il y a aussi d’autre part un cours d’éducation culturelle et artistique (ECA), qui organise grâce aux référentiels de compétences initiales et celles du tronc commun la pratique artistique à l’école, et ce dès le maternel jusqu’en fin de secondaire. Il s’agit donc d’une articulation de deux politiques qui n’en forment au final qu’une seule. Or, tout ça demande une nouvelle architecture, une nouvelle façon de se faire rencontrer les deux mondes : celui de la culture et celui de l’enseignement.

Pourtant, vous l’avez dit : la culture est déjà présente à l’école. En quoi dès lors était-ce important de renforcer sa présence ?

B.L. : La culture apporte un tas de choses, tant à titre individuel qu’à titre collectif. À titre individuel, elle permet de se développer, de s’émanciper, de développer sa créativité, son esprit critique. C’est un apport fondamental. Mais elle présente aussi un apport au niveau collectif : à partir du moment où l’on se réunit autour d’un projet culturel, avec des artistes et d’autres opérateurs culturels, on crée des liens, de l’échange, on apprend à être ensemble, à vivre ensemble, et donc à faire société. Grâce à cela, on renforce encore la façon dont les ados deviendront les adultes de demain.

Tous les élèves vont donc être concernés ?

C.D. : Oui. Le cours d’ECA sera implémenté progressivement avec le tronc commun (jusqu’en troisième secondaire à l’horizon 2028-2029). Mais le PECA entre en vigueur pour tout le monde. Cela signifie que les deux activités culturelles minimum concernent dès à présent toutes les années.

B.L. : Et c’est important, car il subsiste beaucoup d’enfants qui, aujourd’hui, n’ont pas d’accès à la culture. Et ce pour de multiples raisons. On sait par exemple que, dans certaines régions plus rurales, il n’y a pas autant d’opérateurs culturels, particulièrement axés sur la jeunesse, que ce que l’on peut trouver ailleurs. On veut aussi renforcer le fait que l’indice socio-économique d’une école ne puisse plus être un frein pour cet accès à la culture.

C.D. : On peut même dire le contraire : c’est d’autant plus important pour ces enfants issus des écoles à indice socio-économique faible. Car on sait que les écoles peuvent jouer le rôle de médiateur culturel. Or, ce sont des enfants qui ne vont pas au musée ou au théâtre avec leurs parents, parce que leurs parents eux-mêmes, pour toute une série de raisons, n’ont pas un accès facile à ces lieux. Si les écoles les y emmènent, on lève les barrières, on fait sauter des digues. Et c’est vraiment essentiel de faire ça dès le plus jeune âge, parce que ce sont des enfants qui n’ont pas cette crainte d’ouvrir les portes d’un musée, d’un théâtre.

Concrètement, quel type d’activité et visé par ce dispositif ? Existe-t-il des balises ?

C.D. : Il s’agit d’une sortie et d’une activité intra-muros chaque année. Au minimum.

B.L. : L’idée est aussi que les opérateurs culturels d’un territoire local puissent rencontrer leur public au sein des écoles et de créer ainsi du lien. Mais cela ne doit pas être non plus une obligation.

Cela signifie qu’il n’y a pas de liste d’opérateurs bien définie ?

B.L. : Non. C’était très important que, dans une architecture nouvelle qui est assez contraignante (lire ci-contre), la souplesse puisse rester tant pour les artistes que pour les écoles. Il était notamment important que l’on ne touche pas à la liberté artistique des uns ni à la liberté pédagogique des autres. On n’impose donc pas telle ou telle activité culturelle, on n’impose pas tel ou tel opérateur culturel. Cela signifie par exemple qu’il ne fait pas être nécessairement un opérateur culturel reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles pour pouvoir bénéficier des moyens octroyés dans le cadre du PECA.

Caroline Désir et Bénédicte Linard ont travaillé main dans la main pour renforcer les liens entre les mondes de l’enseignement et de la culture. ©EdA-Vincent Lorent

Et quels sont ces moyens ?

C.D. : Il s’agit de moyens supplémentaires (lire ci-contre). Car il existe déjà plein de choses, plein d’activités culturelles qui se déroulent dans le cadre de l’école. Le but n’est certainement pas de les remplacer, mais de booster ces activités, en particulier là où elles se faisaient le moins jusqu’ici.

B.L. : Le PECA ne vient pas inventer la culture à l’école ; il vient renforcer, déployer, systématiser la culture à l’école. Ce budget supplémentaire dédié au PECA s’ajoute donc à tous les budgets qui existent déjà, comme les subventions ou les contrats programmes.

C’est aussi une façon de soutenir le milieu culturel après la période compliquée issue de la crise sanitaire…

B.L. : Cela répond vraiment à la demande du secteur et à notre volonté de recréer du lien avec le public. Et pour cela, on voulait voir comment on pouvait travailler avec des référents culturels dans le monde de l’école et comment on pouvait travailler dans le monde de la culture avec des référents scolaires. C’était un sacré défi et, avec ce parcours, le défi est relevé.