Budget de la FWB 2023 : «On ne va quand même pas fermer les écoles ou les crèches»

La chose apparaissait cependant loin d’être acquise.

En effet, depuis des mois, la situation budgétaire de la Fédération est compliquée. Son manque de ressources propres est d’ailleurs régulièrement brandi pour illustrer la maigre marge de manœuvre dont dispose l’exécutif francophone.

"On stigmatise la situation de la Fédération, mais elle n’est pas pire que ce que l’on voit dans les autres entités fédérées. Et on voit aussi qu’au niveau du fédéral, c’est compliqué", défend cependant le ministre-Président Pierre-Yves Jeholet (MR).

Amplifier les politiques

Réunis en conclave depuis le début de la semaine, les 5 membres du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont donc tombés d’accord ce vendredi sur le contour à donner au budget 2023 de leur institution.

Au programme de cet accord, peu de nouveaux investissements du coup, mais plutôt des ajustements. "Nous avons entendu les demandes de tous les secteurs. Mais dans la situation que nous connaissons, il n’est pas possible de prendre des engagements nouveaux, souligne Pierre-Yves Jeholet Par contre, on s’inscrit dans ce quoi nous nous sommes engagés en début de législature".

Le gouvernement a ainsi annoncé vouloir "amplifier" les politiques mises en œuvre depuis 2019 en injectant "un souffle complémentaire apporté à divers secteurs et politiques".

Soutenir les secteurs

Toutefois, face à la crise énergétique et la hausse généralisée des coûts consécutifs à celle-ci, l’exécutif a malgré tout décidé de dégager une aide exceptionnelle supplémentaire pour l’ensemble des secteurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

"Parce qu’on ne peut pas ne pas venir en aide et en soutien à tous nos secteurs qui souffrent, justifie Pierre-Yves Jeholet. On ne va quand même pas fermer les écoles ou les surfaces d’accueil de la Petite enfance !"

C’est donc sur une enveloppe d’un montant de 150 millions d’euros, à se répartir entre les différents secteurs concernés, que se sont accordés les ministres de la Fédération. Les montants ainsi dégagés seront alloués via divers mécanismes d’aide directe dès cette fin d’année et tout le long du prochain exercice budgétaire. Par ailleurs, "une veille sera également organisée afin d’assurer la viabilité de ces aides", précise le gouvernement par voie de communiqué.

Améliorer la soutenabilité

Enfin, last but lot least, le cas de la dette a évidemment été abordé lors du point presse présentant l’accord conclu ce vendredi. Les grandes lignes de celui-ci visent d’ailleurs notamment à "améliorer la soutenabilité de la Fédération Wallonie-Bruxelles, hors dépenses exceptionnelles liées à la crise énergétique", a souligné Frédéric Daerden (PS).

"Les recettes ont augmenté et vont continuer d’augmenter ", s’est ainsi réjoui le ministre du Budget, avant de nuancer : "Et heureusement ! Car les dépenses continuent elles aussi d’augmenter."

Si le déficit budgétaire attendu (-8.3% en 2022 ; -7.6% en 2023) continue donc de se creuser, le montant de la dette en 2023 devrait rester inférieur à 100% des recettes de la FWB, a souligné Frédéric Daerden, insistant sur le fait que "pour le moment, cet endettement et les charges de la dette (NDLR : inférieures à 2% des dépenses) sont donc tout à fait soutenables".

Mais la situation reste tendue. "Il faut se préparer dès à présent pour 2024", a d’ailleurs concédé Pierre-Yves Jeholet, selon lequel l’avenir de la FWB passera inévitablement par des mesures d’économie plus structurantes dans les prochains mois.

Maintenir le cap

Dans son communiqué, le gouvernement insiste donc : "Les moyens débloqués pour faire face à la crise énergétique (lire ci-contre) n’empêchent pas de réaliser d’autres engagements pris par le passé".

Gratuité scolaire

C’est le cas notamment de la gratuité des frais scolaires, entrée en vigueur dans le maternel depuis quelque temps déjà et dont l’extension en première et deuxième années du primaire avait été reportée en avril dernier.

Toutefois, après avoir confirmé récemment que ce dossier reviendrait sur la table du conclave, Caroline Désir (PS) a donc pu confirmer que la mesure serait bel et bien étendue aux deux premières années de l’enseignement en primaire lors de la rentrée 2023 : "Un énorme soulagement pour les familles", a commenté dans la foulée la Ligue des familles, qui rappelle que "les frais scolaires de rentrée se montent en moyenne à 255 € par enfant" dans le primaire, hors coût du matériel informatique.

Avec une subvention à hauteur de 75 euros par élève, c’est donc une enveloppe totale de 8 millions d’euros qui a ainsi été dégagée.

Toujours au niveau de l’enseignement fondamental, les cantines scolaires recevront une enveloppe de 7,5 millions supplémentaires, a précisé Frédéric Daerden lors du point presse présentant l’accord.

Bâtiments scolaires

L’ambitieux plan de rénovation des bâtiments scolaires n’est quant à lui pas remis en question.

Outre les 269 millions d’euros hérités du plan de relance européen et distribués en juin à quelque 149 projets d’école, le gouvernement confirme sa volonté d’investir un milliard supplémentaire sous cette législature.

Le ministre en charge Frédéric Daerden a ainsi précisé qu’un premier appel à projets sera lancé dans le courant du premier semestre 2023. 400 millions seront ainsi à aller chercher pour les écoles désireuses de s’inscrire durablement dans la transition énergétique. Deux nouveaux appels à projets (au second semestre 2023 et au premier semestre 2024) pour un montant de 300 millions chacun suivront.

"Aucun gouvernement n’avait jamais investi autant" dans le secteur, se réjouit Pierre-Yves Jeholet, lequel pointe le double impact positif qu’il attend de cette mesure : "Puisque cet investissement vise à rénover les bâtiments scolaires dans un contexte de transition énergétique, ce sont des factures énergétiques moindres et un environnement qualitatif supérieur que nous offrons à nos écoles et à leurs élèves".

Par ailleurs, un second décret relatif à la réforme des fonds et à la création d’un fonds spécial pour l’enseignement libre subventionné (à hauteur de 55 millions d’euros) sera déposé quant à lui courant du premier semestre 2023.

"C’est historique, lance encore le ministre-Président. Car ce gouvernement compte bien faire appliquer les accords de la Saint Boniface, signés il y a plus de 20 ans."

Refinancement de l’enseignement supérieur

Le processus de refinancement structurel engagé dans le domaine de l’Enseignement supérieur se poursuit aussi et est même renforcé.

Des 50 millions annuels dégagés en ce sens, on passe à 70 millions pour l’année 2022 et 80 millions pour l’année 2024.

Valérie Glatigny, ministre de tutelle en charge également de nombreux secteurs, se félicite de l’accord trouvé : "Nous continuons nos efforts en matière de refinancement du supérieur selon le rythme prévu. Nous continuons à renforcer notre politique sportive, et à poursuivre les efforts pour augmenter le nombre de sportifs de haut niveau avec pour objectif paris 2024. Nous poursuivons également nos efforts en matière d’aide à la jeunesse – notamment pour finaliser le système de garde du week-end (création de coordinateurs de zones) - et d’aide aux victimes, où nous augmentons les soutiens aux organisations partenaires".

L’Enfance et la Culture aussi

"Les politiques visant à renforcer le soutien structurel aux opérateurs de l’enfance déjà en cours depuis le début de la législature seront encore amplifiées en 2023", apprend-on enfin auprès de Bénédicte Linard. 20 millions structurels sont ainsi prévus pour poursuivre le refinancement du secteur de l’enfance.

Par ailleurs, 10 millions d’euros sont prévus pour " poursuivre les investissements dans la culture et les personnes qui en vivent", notamment le refinancement du socioculturel, les soutiens aux artistes, etc.