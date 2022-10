Qui est le prix Nobel de la paix ? Voici son portrait-robot

L’Europe occidentale surreprésentée mais presque absente depuis 20 ans

Avec 24 gagnants depuis 1901, les États-Unis d’Amérique sont de loin le pays le plus représenté. Barack Obama (2009), George Catlett Marshall (1953), initiateur du Plan Marshall, ou encore Theodore Roosevelt (1906) sont parmi les plus célèbres d’entre eux. Le Royaume-Uni (13 prix) est le deuxième pays le plus représenté, juste devant la France et ses 11 distinctions. La Belgique arrive en septième position, à égalité avec l’Afrique du Sud. Ces deux nations comptent quatre prix Nobel de la paix chacun. Dominique Pire (1958), Henri La Fontaine (1913), Auguste Beernaert (1909) et l’institut de droit international (1904) sont les quatre personnes ou institutions belges à avoir été distingués.

Si l’Europe occidentale est très bien représentée depuis 1901, elle est presque absente depuis 20 ans (voir carte ci-dessus). Une tendance qui "profite" à des régions du monde, jusque-là peu, voire pas, distinguées comme l’Afrique ou l’Asie. L’Éthiopie ( 2019), le Kenya ( 2004), le Ghana ( 2001), le Bangladesh ( 2006), l’Inde ( 2014) ou encore la Chine ( 2010) ont comme point commun d’avoir rejoint la prestigieuse liste des pays abritant un prix Nobel. Le pays de l’Oncle Sam continue, lui, d’être le mieux représenté.

La majorité des lauréats ont entre 60 et 79 ans

La Pakistanaise Malala Yousafzai est le plus jeune lauréat depuis la création du prix. ©AFP

Si l’on s’attarde sur l’âge des lauréats, on constate que la plupart ont entre 60 et 79 ans au moment de recevoir un prix Nobel de la paix. Dernier exemple en date, le Congolais Denis Mukwege était âgé de 63 ans lorsqu’il s’est vu distingué en 2018. À l’inverse, une seule personne de la tranche d’âge " 0-19 ans " a été récompensée dans l’histoire. Il s’agit de la Pakistanaise Malala Yousafzai, âgée de 17 ans au moment de recevoir son prix, faisant d’elle le plus jeune lauréat depuis la création du prix. Pour rappel, elle a reçu son prix Nobel de la paix en 2014, conjointement avec l’Indien Kailash Satyarthi, âgé, lui, de 60 ans. Le plus vieux lauréat est le Britannique Józef Rotblat, distingué à l’âge de 87 ans, en 1995.

Les femmes largement sous-représentées mais l’écart se réduit depuis 20 ans

Lancé en 1901, le prix Nobel de la paix n’a été décerné qu’à 18 femmes. Sur 109 personnes récompensées dans l’histoire, cela représente 16,51% des lauréats. Mais cette large sous-représentation des femmes, semble être en train de changer (voir graphiques ci-dessous). Sur les 22 éditions du prix depuis l’an 2000, huit femmes (soit 36,36%) ont été récompensées. Il y a donc presque autant de femmes à avoir reçu un prix Nobel de la paix sur les 20 dernières années (8), que sur l’ensemble du siècle précédent (10).

En 2011 notamment, le prix Nobel de la paix a récompensé trois femmes pour leur lutte non violente pour la sécurité des femmes et pour les droits des femmes à la pleine participation dans le travail de consolidation de la paix. Il s’agit des Libériennes Ellen Johnson Sirleaf et Leymah Gbowee, ainsi que la Yéménite Tawakkol Karman.

Parfois, des organisations remportent le prix

Tous les prix Nobel de la paix ne sont pas décernés à des êtres humains. La distinction a été attribuée à 28 reprises à une organisation pour un total de 25 organisations différentes. Certaines l’ont reçu plusieurs fois comme le Comité International de la Croix Rouge (1917, 1944 et 1963) et le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (1954 et 1981). La dernière fois que c’est arrivé, en 2020, c’était pour distinguer le Programme alimentaire mondial (PAM), un organisme d’aide alimentaire de l’ONU qui lutte contre la faim dans le monde.