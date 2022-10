Marloie: la grève des trains laisse les navetteurs à quai (vidéo)

"Je pensais prendre le bus express pour aller à Namur mais mon abonnement ne passe pas sur ce trajet-là." Cette étudiante est désemparée face à la grève de ce matin et n’a d’autre choix que de rentrer chez elle. Marche-en-Famenne et sa gare de Marloie ne sont qu’à une petite demi-heure en voiture de Namur. C’est pourtant souvent la croix et la bannière pour rejoindre la capitale wallonne depuis celle de la Famenne. Entre des horaires de correspondance Marloie-Marche pas toujours très fins et des grèves telles que celle de ce matin, il y a de quoi perdre patience.