Moins d’un élève sur deux a réussi le CE1D en sciences et en math

S’agissant du CE1D, le certificat d’études du premier degré de secondaire (passé en fin de deuxième année), les taux de réussite sont encore plus bas: la maîtrise de trois des quatre matières évaluées chute. En sciences (48,8% de réussite parmi les élèves) et en mathématiques (48,9%), on passe même sous la barre des 50%. Il s’agit là aussi des moins bons résultats depuis la création de l’épreuve.

La question se pose d’un éventuel "effet Covid" sur les résultats. Les élèves dont on parle étaient en effet en sixième primaire en 2019-2020 quand la pandémie a éclaté. Leur épreuve externe (CEB) avait d’ailleurs été annulée pour cette raison. Ensuite, ils sont passés automatiquement de première en deuxième secondaire pour se retrouver confrontés, en juin 2022, au CE1D, souligne La Libre Belgique.