Avis du conseil du CDJ

Le Conseil de déontologie journalistique a constaté ce 21 septembre 2022 qu’une photo prétexte illustrant un article de L’Avenir qui faisait état du démantèlement d’un réseau de prostitution de mineures était connotée de telle sorte qu’elle minimisait, banalisait et relativisait les faits évoqués ainsi que la souffrance des jeunes filles qui en étaient victimes. Il a noté que la photographie qui montrait une jeune femme retirant une liasse de billets de son porte-jarretelles jouait particulièrement sur les registres – stéréotypés – de la sensualité, de la séduction et de l’argent facile, conférant à l’information un caractère léger qu’elle n’avait pas. Il a estimé en conséquence que le média avait manqué de responsabilité sociale et qu’il contrevenait à la Recommandation du CDJ sur le traitement médiatique des violences de genre.