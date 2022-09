Ces familles d’accueil ont droit, depuis 2018, à un congé d’accueil de plusieurs semaines (lorsqu’il s’agit d’un placement de longue durée), à prendre dans les 12 mois suivant l’accueil de l’enfant. Ce congé d’accueil doit permettre aux enfants placés et aux parents d’apprendre à se connaître et de tisser des liens.

Une avancée qui, pour le terrain et certains partis politiques, reste "insuffisante".

Car, contrairement aux parents biologiques ou adoptants, les parents d’accueil n’ont pas droit au congé parental (4 mois à temps plein, 8 mois à mi-temps… à prendre avant les 12 ans de l’enfant).

Or, les soins que requiert un enfant placé ne se limitent pas à l’accueil. Les parents d’accueil doivent eux aussi trouver l’équilibre entre travail et soins à la famille notamment. Et l’attention dont ces enfants ont besoin exige bien souvent plus de temps, compte tenu du passé de l’enfant.

Plusieurs propositions de loi, destinées à ouvrir le congé parental aux parents d’accueil dans le cadre d’un placement familial de longue durée (au moins six mois) se retrouvent sur la table de la Commission Affaires sociales de la Chambre ce mercredi. Et ce, après plus d’un an d’interruption des discussions.

"En raison des crises, des textes ont été considérés comme plus prioritaires que d’autres, justifie Marie-Colline Leroy (Écolo), signataire d’un des textes et présidente de la Commission Affaires sociales. Des dossiers ont été écartés. Il est temps de retourner à ce travail-là."

Il s’agira notamment mercredi de relancer les ministres concernés (Schlitz, de Sutter, Clarinval, Dermagne) pour obtenir leur avis sur les textes.

500 000 euros

Celui de la Cour des Comptes, lui, a déjà été envoyé. On y apprend que la mesure, si elle est mise en place, coûtera 500 000 € sur base annuelle à l’ONEM. Et ce, en prenant le "champ d’application le plus large", prévient l’institution. À titre de comparaison, les congés parentaux ont coûté 184 millions€ en 2019.

"La mesure ne coûte donc pas grand-chose, estime Marie-Colline Leroy. Or, c’est hyper important. Lorsque l’accueil est de longue durée, il est légitime d’associer la situation des parents d’accueil à celle vécue par d’autres parents. Surtout que ces personnes prennent une initiative lourde, qui bouscule leur environnement familial, qui demande beaucoup de résilience, d’adaptation… Leur fournir un peu de temps est normal. Cela permet aussi aux enfants placés, qui ont déjà un passé douloureux, de s’adapter davantage."

Si plusieurs partis ont déposé ou signé les textes (Écolo-Groen, CD&V, Les Engagés, N-VA, Vooruit), il faudra encore convaincre. "On entend dire qu’il vaut mieux attendre la réforme des congés thématiques avant d’agir mais ici, il ne s’agit pas d’ajouter un congé en plus mais d’étendre le congé parental à des familles qu’on ne considère pas comme des familles, rétorque Marie-Colline Leroy. Or, ce sont des parents au même titre que des parents biologiques."