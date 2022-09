Quinze ans plus tard, et alors qu’il ne cesse de gagner du terrain, les obstacles auxquels sont confrontés enfants, parents, mais aussi enseignants qui font le choix de l’immersion demeurent légion. À commencer par les soucis liés au problème de pénurie qui touche l’ensemble de l’enseignement en FWB, et plus particulièrement les fonctions liées à l’apprentissage des langues.

" Faute d’enseignants “native speakers” (NDLR : dont la langue maternelle est celle de l’enseignement dispensé), les écoles sont obligées de bricoler et engagent des francophones pour ne pas se retrouver dans l’obligation de fermer leurs filières immersives, ce qui équivaut à une suspension “de facto” de l’immersion", observe ainsi Amélie Meulder, présidente de l’Union des parents des écoles d’immersion en néerlandais (UPIN).

Au-delà de cette réalité de notoriété publique, nombreux sont encore les défis et autres difficultés qui animent ces écoles en immersion de façon, parfois, plus méconnue.

L’UPIN mène depuis quelques mois une vaste enquête afin de les identifier, interrogeant parents, mais aussi écoles et enseignants en immersion.

Mentalités

Parmi les éléments identifiés, le sentiment d’un manque de reconnaissance arrive en numéro un.

"Les épreuves certificatives externes sont rédigées et passées systématiquement en français, même pour les élèves ayant suivi (une partie de) leurs apprentissages en immersion dans une autre langue, relève ainsi Amélie Meulder. De plus, rien sur le diplôme des élèves ne mentionne cet acquis. Ils ont alors besoin de recourir à des organismes externes pour faire certifier leur connaissance de la langue, ce qui peut rapidement engendrer des coûts pour ces familles. Inscrire ce parcours sur le CEB ou le CESS de l’élève, c’est purement cosmétique, mais ça permettrait de changer les mentalités. À défaut, il faudrait à tout le moins développer une certification des acquis linguistiques en interne en FWB."

Inscription

L’inscription en première année du secondaire est, elle aussi, source de difficultés pour certaines familles, dont le choix de l’immersion n’est pas toujours satisfait. "Car le projet d’immersion n’est pas suffisamment pris en compte dans le calcul de l’indice composite, juge Amélie Meulder. L’argument politique est de dire que l’on ne peut réserver les filières d’immersion à ceux qui les fréquentaient déjà dans le fondamental, et c’est en effet vrai que l’immersion doit rester accessible à tous, même plus tardivement. Le constat en pratique est qu’il n’y a tout simplement pas assez de places pour tous les élèves voulant poursuivre ou entamer l’immersion en secondaire. Dans un monde idéal, chaque commune devrait pouvoir offrir une solution d’enseignement en immersion, avec deux classes : l’une pour ceux qui débutent, l’autre pour ceux qui poursuivent. Certains établissements le font déjà, avec succès." Cette belle idée est bien sûre balayée par la réalité de pénurie évoquée plus haut. "On construit actuellement l’immersion sur des sables mouvants", conçoit Amélie Meulder.

Mais les élèves ne sont pas les seuls à dire souffrir de ce manque de reconnaissance. Les enseignants emboîtent le pas.

Outils

"Il n’existe aucune prise en compte de la spécificité de l’enseignement en immersion dans les référentiels et les programmes de cours, relaie la présidente de l’UPIN. La ministre nous a récemment dit qu’introduire une telle spécificité n’était pas idéal au moment justement où l’on met en place le tronc commun (NDLR : lequel, par définition, instaure des référentiels communs à tous les élèves). Il y a toutefois une porte ouverte : celle de travailler avec les fédérations de pouvoirs organisateurs (NDLR : qui ont la liberté de choisir les manuels à utiliser dans leurs écoles). Mais ceux-ci, pour le moment, ne sont pas réceptifs, notamment en raison du manque de référentiels sur lesquels se baser pour les rédiger. Chacun se renvoie la balle."

Encadrement

Cette absence d’outils adaptés n’est pas le seul défi pédagogique que les enseignants doivent surmonter : les formations en cours de carrière se donnent quasi toutes en français, les services d’inspection également.

" Il n’existe d’ailleurs de façon plus générale aucun service administratif centralisé pouvant accueillir, soutenir et aider les enseignants qui viennent des autres communautés ou de l’étranger, ajoute Amélie Meulder. Il y a pourtant une vraie demande de la part des enseignants pour qu’une cellule dédiée soit mise sur pied."

En coulisse, la FWB œuvre pourtant. Mais pas assez vite, pas avec suffisamment de moyens ni de conviction aux yeux des acteurs de l’immersion. " Le multilinguisme, c’est pourtant un défi majeur pour nos jeunes", conclut sous forme de plaidoyer la présidente de l’UPIN.

