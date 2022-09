Chômage de la Haute-Meuse: dès ce week-end, on vide le fleuve de presque toute son eau (vidéo)

"C’est pour l’entretien en profondeur du lit de Meuse et de ses abords", nous précise Laurent Kaus, chef de district aux voies hydrauliques de Namur (Dinant).

De la frontière française à La Plante, soit un parcours de près de 45 km, l’eau sera amenée à son niveau quasi le plus bas.

La Meuse à l’écluse d’Anseremme. ©Jacques Duchateau

Comment ça marche?

Il ne suffit évidemment pas de fermer une écluse en amont et d’ouvrir les vannes en aval. L’effet serait désastreux et pourrait créer un véritable mini-tsunami.

"La vidange se prépare avec parcimonie. On vide 10-15 cm par heure, à partir de l’écluse de La Plante et ce, bassin par bassin. On commence par celle de La Plante et on remonte vers la frontière française."

Il ne suffit pas de fermer les vannes en amont et de les ouvrir en aval. ©Jacques Duchateau

L’opération prendra environ 36 heures et débutera samedi à 19h30. Lundi, le spectacle sera donc pour le moins impressionnant.

Mais on ne peut vider entièrement le fleuve. "On ne le met pas totalement à sec. Il reste toujours des hauteurs d’eau qu’il faut conserver pour différentes raisons, par exemple pour le captage de Tailfer qui doit pouvoir toujours fonctionner".

De bief en bief, d’une écluse à l’autre (il y en a 9 en tout), les niveaux ne seront pas les mêmes.

C’est en fonction des travaux qui seront nécessaires. Comme à Lustin, où un mur de soutènement du quai s’est effondré lors des inondations de juillet 2021. Il sera réparé à l’occasion de cette mise à sec.

Les éclusiers ne manqueront pas de boulot ce week-end. ©Jacques Duchateau

Les poissons

Qu’en est-il des poissons qui se retrouveront prisonniers des poches d’eau? "C’est le DNF (le Département Nature et Forêts de la Région) qui s’occupe de cet aspect des choses. Il y aura une journée de pêche de sauvetage. Les poissons seront récupérés et redéposés en aval de La Plante."

Ce sera aussi l’occasion de réaliser un recensement des espèces invasives, autant pour la faune que pour la flore.

En 2017, lors de la précédente mise en chômage du fleuve, des centaines de poissons, prisonniers des bassins des écluses, avaient été sauvées par une équipe du SPW (DNF). ©Jacques Duchateau

On remplit comment?

Une fois les travaux terminés, il faudra rouvrir les vannes. Mais pas d’une fois. "Ça se fait dans le même sens, avec une communication constante entre les différentes écluses." On commence par les biefs où les travaux seront terminés, pour laisser encore un peu de temps aux chantiers en cours. "On y va un peu par tâtonnements". Et de nouveau, avec parcimonie. La Meuse ne se remplit ni ne se vide comme une vulgaire baignoire.

Si le fond du fleuve vous passionne, vous pourrez participer à une balade avec guide, organisée le mercredi 5 octobre par l’Office du Tourisme d’Hastière.

Office qui organise également, le samedi 1er octobre, une journée de nettoyage du fleuve, avec la population.

Le spectacle promet d’être impressionnant (ici Godinne en 2007). ©Freddy Gillain

Infos et inscriptions au 082 644434 et sur le site de l’Office du Tourisme d’Hastière.