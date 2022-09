Dix jours après avoir proposé et présenté un plan "électrochoc"pour répondre à la crise énergétique, le président des Engagés fait le point sur ses priorités de la rentrée politique. Et si la flambée des prix monopolise encore les débats, Maxime Prévot met aussi la justice et la police au centre du jeu. Il estime qu’il faudrait engager 3.000 policiers supplémentaires en Belgique chaque année.

Interview.

2. Rénovation énergétique du logement: le Wallon ne s’y retrouve pas

La Wallonie a multiplié les aides à la rénovation énergétique du logement. Mais notre sondage montre que les Wallons ne s’y retrouvent pas.

3 L’édito | Greffier suspendu: tenter de rétablir la confiance

Suspendu pendant six mois: la pression est retombée. La crise qui secoue le Parlement wallon - et plus particulièrement son greffe - est jugulée, circonscrite. Le greffier est donc sur la touche jusqu’en février.

4 Le message d’un père aux jeunes fêtards des Wallo: «En voiture, il y a toujours un risque à anticiper»

Dans le cadre du Label Fête, Bertrand Jardon, président de l’ASBL PEVR s’est livré à des élèves du secondaire sur la mort de son fils Maxime dans un accident de voiture. Un moment d’échange intime, pour les sensibiliser à une fête en toute sécurité.

5 «BE HEROES» – Tristan Scarnière: «Je ne suis pas un héros» (vidéo)

Des citoyens ont été invités au Palais royal par une fondation mettant en exergue leur comportement de héros du quotidien.

6 Un chai ultramoderne, pour les bulles du château de Fumal

Le nouveau chai du domaine viticole du château s’installe dans l’ancienne brasserie restaurée. Un cadre historique doté d’une cuverie à la pointe.

7 La voix d’Arno a hanté l’Archiduc

Le 30 septembre prochain sortira "Opex ", l’ultime album d’Arno. On en a parlé mercredi avec ses proches.

8 Suede traduit l’urgence de jouer

Percutant, énergique, frontal. Le dernier album de Suede ne vous laisse pas le choix : il vous transperce.

9 Geraerts après la victoire de l’Union: «Je suis fier de mon groupe, mais un tel scénario n’était pas nécessaire»

L’entraîneur de l’Union salue la performance de son équipe, qui a su retourner une situation mal embarquée pour s’imposer 3-2, mais regrette les errements défensifs.

10 Rogers, triple champion du monde, préface le contre-la-montre de dimanche: «Evenepoel ou Ganna ? Je ne suis pas joueur…»

Ex-triple champion du monde du chrono, l’Australien Michael Rogers préface le contre-la-montre de ce dimanche en expert.