Seize pourcents seulement: c’est le maigre taux de satisfaction que l’on rencontre chez les Wallons sondés en matière d’enseignement secondaire (général, technique et professionnel).

Tout aussi interpellant: 24% de ces mêmes sondés, soit 1 sur 4, n’ont tout simplement pas d’avis sur la question!

De quoi nourrir cette double hypothèse: notre enseignement intéresse de moins en moins de monde, et son niveau général ne fait que se dégrader. Vraiment?

Satisfaction

Peu importe le sexe ou la tranche d’âge auxquels appartiennent les sondés, et peu importe la province où ils résident, les Wallons sont donc peu nombreux à octroyer une note égale ou supérieure à 8 – équivalente à "une grande distinction"dans le jargon des études – à l’enseignement secondaire dispensé en Fédération Wallonie-Bruxelles.

D’un autre côté, si l’on fait abstraction du fort pourcentage de sondés n’ayant tout simplement pas formulé d’avis sur la question, l’on constate alors que le taux de grande satisfaction à l’égard de l’enseignement secondaire dispensé en Wallonie grimpe à 22% des sondés ayant donc exprimé leur avis. Poussons le raisonnement plus loin: en prenant en compte l’avis des sondés ayant octroyé une note supérieure à la moyenne (plus de 5, donc), ils sont alors 63% des répondants, soit presque 2 sur 3, à avoir donné une note positive.

De façon générale, en tenant compte de toutes les notes octroyées dans le cadre de notre sondage, l’enseignement obtient une cote de satisfaction moyenne de 5.7 sur 10.

Évolution

Plus interpellant: 47% des Wallons estiment que, au cours des 5 dernières années, l’enseignement secondaire s’est dégradé dans notre Région. À l’inverse, seuls 11% estiment que celui-ci s’est amélioré au cours de cette même période.

C’est principalement chez les personnes plus âgées (55 ans et +) que le constat se révèle le plus pessimiste: une sur deux estime en effet que notre enseignement s’est dégradé, tandis que seuls 4% d’entre eux perçoivent une amélioration.

C’est à l’inverse chez les plus jeunes (18-34 ans), c’est-à-dire ceux qui sont plus fraîchement sortis de l’institution scolaire, que le constat se montre le plus positif. Mais là encore: seul 1 sondé sur 5 perçoit une amélioration. Ce chiffre retombe à 1 sur 10 chez les 35-54 ans, qui constituent la tranche intermédiaire.

Excellence

Pour rappel, voici cinq ans justement, la Fédération Wallonie-Bruxelles activait son fameux Pacte pour un enseignement d’excellence. Depuis maintenant plusieurs mois, les principales réformes supposées améliorer le niveau général de l’enseignement (secondaire mais également fondamental) entrent progressivement en vigueur. Avec la volonté clairement affichée d’inverser la tendance ici observée. Pour quel résultat? Réponse, on l’espère, avant 5 ans.

De grosses disparités au niveau local

Si les Wallons sont donc d’accord pour affirmer que notre enseignement se dégrade, les facteurs explicatifs de cette évolution diffèrent d’une province à l’autre.

De façon générale, le manque de professeurs arrive en tête au hit-parade de ces facteurs explicatifs: 56% des Wallons estiment ainsi qu’il s’agit de l’une des raisons de cette dégradation. L’on rencontre particulièrement ce sentiment dans les provinces de Luxembourg (65%), de Namur (60%) et du Hainaut (55%).

Dans le Brabant wallon, c’est la moins bonne préparation aux études supérieures qui est privilégiée comme étant l’élément qui illustre le mieux cette évolution négative. Par ailleurs, 68% des Namurois pointent la démotivation des enseignants comme facteur explicatif, un constat partagé par 52% des Liégeois.

Nombreux (55%) sont encore ceux qui s’accordent à dire que les programmes scolaires sont de moins en moins adaptés. Pourtant, un nombre significatif (35%) de Wallons estime quant à lui que, au contraire, ces programmes le sont de plus en plus! C’est surtout le cas en provinces du Brabant wallon (50%) et du Hainaut (47%), mais beaucoup moins dans le Luxembourg (16%), où les moyens plus importants octroyés à l’enseignement (42%) expliqueraient une amélioration de celui-ci.

Pour le Brabant wallon, la qualification des professeurs (52%) est un autre facteur d’optimisme, tandis que les Liégeois pointent des parents plus soucieux et attentifs (54%). Les Namurois soulignent quant à eux la paie des profs et la motivation des élèves (34% chacun) pour expliquer une amélioration.

Comme quoi, malgré des constats généraux partagés par l’ensemble, les facteurs explicatifs peuvent fortement varier d’une province à l’autre.