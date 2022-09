« Nous sommes spoliés de nos terres ! »

Sur plus de 1,5 kilomètre, c’est un couvert végétal non valorisable qui court le long du champ et pour lequel l’agriculteur ne reçoit aucune compensation financière. «Au contraire, cela me coûte», dit-il, en évoquant l’entretien par broyage qu’il doit faire plusieurs fois par an ou la clôture qu’il a dû placer à l’entrée de cette bande qui rejoint le village de Limont. «Les gens pensaient que c’était en chemin et s’y engageaient même avec des quads.» Au total, en additionnant les frais et la perte de rendement, Henri Lhoest estime que cette mesure imposée va lui coûter 2 000 euros par an.

La mesure n’est pas totalement neuve puisqu’elle s’applique depuis octobre 2021. Mais une tolérance avait été accordée jusqu’au 31 mai 2022 et, dans les faits, les agriculteurs ne devaient pas craindre d’être sanctionnés pour les terres où la récolte n’avait pas encore été effectuée. Mais alors que la plupart des récoltes s’achèvent, ils n’échapperont plus à cette obligation de semer le CVP. D’autant qu’il y a des contrôles, sait Henri Lhoest. Et si la ministre wallonne de l’Environnement, Céline Tellier, a récemment indiqué que, en 2022, il n’y aura que des avertissements, dès 2023 les sanctions pourront tomber en cas de manquement. À savoir qu’un pourcentage des aides pour les cultures concernées sera retiré.

Sur le fond, Henri Lhoest ne conteste pas le bien-fondé de cette mesure CVP, qui découle de la directive nitrate et de la directive-cadre eau. Mais, outre la perte financière évoquée plus haut, l’agriculteur dénonce le flou qui entoure la cartographie des cours d’eau et sur laquelle se base l’obligation d’installer un couvert végétal permanent. Si les cours d’eau de 1reet 2ecatégories sont facilement identifiables, il n’en va pas de même pour ceux de 3ecatégorie et cours d’eau non classés. «De simples fossés ou des rigoles en béton dans lesquelles il n’y a pratiquement jamais d’eau sont parfois repris dans ces cartes», dit Henri Lhoest en évoquant le cas de l’écoulement, dans un goulot bétonné qui traverse un champ, des eaux d’une station d’épuration. «Ça n’a aucun sens de mettre un couvert végétal à cet endroit, mais si on s’en tient à la cartographie, l’agriculteur doit pourtant le faire…» Lui-même connaît un cas similaire dans un de ses champs de maïs traversé sur quelques dizaines de mètres par un filet d’eau qui passe sous l’autoroute E42. «Je vais être contraint de mettre un CVP de 6 mètres de large alors qu’il y a déjà plus de 6 mètres entre cet écoulement qui est en contrebas du champ et la crête de la berge… Mais il y a des situations encore pires. Du côté de Hannut, je connais des agriculteurs qui, avec ces CVP, vont perdre jusqu’à 5 hectares de terres cultivables!»

Pour la députée Caroline Cassart, si la cartographie n’est pas adaptée, il faut un moratoire sur la mesure du couvert végétal permanent

Henri Lhoest n’est pas le seul à s’inquiéter de l’impact de la mesure CVP sur la perte de rendement et la superficie de terres cultivables. En juin dernier, suite à une question de la députée MR Caroline Cassart, le ministre-président Elio Di Rupo indiquait avoir reçu une vingtaine de courriers d’agriculteurs concernant leurs pertes de revenus engendrées par l’obligation de CVP.

Et la Fédération wallonne de l’agriculture a déjà actionné ses relais politiques à plusieurs reprises pour interpeller le gouvernement à ce sujet. Le syndicat agricole est d’ailleurs favorable à un nouveau report de cette mesure afin qu’elle puisse s’intégrer de façon cohérente avec les mesures de la future PAC (Politique agricole commune) qui ne sont pas encore totalement fixées.

Caroline Cassart, qui a déjà interrogé la ministre de l’Environnement au sujet de cette mesure et des problèmes liés à la cartographie des cours d’eau, reviendra à la charge le 23 septembre avec une nouvelle interpellation parlementaire. La députée wallonne déplore aussi qu’aucune compensation financière ne soit prévue. Il y a bien une possibilité de compensation partielle via des mesures agro-environnementales et climatiques (MAEC), mais il faudrait alors que la bande enherbée soit de 12 mètres de large au minimum. Inenvisageable alors qu’on sait que la crise mondiale actuelle rend plus que jamais indispensable le rôle nourricier de notre agriculture, note Caroline Cassart. «Mais il y a quand même des avancées dans ce dossier puisque la ministre Tellier a reconnu qu’il y avait effectivement des problèmes avec la cartographie des cours d’eau sur laquelle se base cette mesure de CVP», dit-elle. Mais cela ne suffit pas, note la députée. «S’il faut deux ans pour adapter cette cartographie, il faut instaurer un moratoire sur cette mesure.» C’est ce qu’elle demandera à la ministre ce 23 septembre, tout en la questionnant sur la manière dont les contrôles du SPW sont effectués en tenant compte de ce flou cartographique.

Alain Wolwertz