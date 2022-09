Motorhomes surtaxés : « Pas des nantis »

La réforme entrait en vigueur au 1er janvier mais c’est seulement il y a quelques semaines que les notifications de l’administration ont commencé à parvenir aux propriétaires, avec effet rétroactif. «C’est maintenant que les premières taxes arrivent pour des véhicules parfois immatriculés en février», explique Philippe Pire, le président de l’Association belge d’utilisateurs de motorhomes. «On n’avait pas été prévenu de cette modification et on n’avait pas fait le rapprochement. Puis les réactions ont commencé à arriver. C’est la fin des vacances et il y a encore beaucoup de nos membres sur les routes.»

C’est sur un groupe Facebook que la colère a commencé à s’exprimer. Car la note est salée. Jusqu’à présent les motorhomes n’étaient pas soumis à la taxe de mise en circulation. C’est fini, même pour les véhicules d’occasion.

Des milliers d’euros

«Pour un Ford Transit neuf avec un moteur 2.0 litres de 125 kW, la TMC s’élève désormais à 2478 €, auxquels s’ajoutent 700 € d’écomalus. Et la taxe de circulation passe de 148 € à 486 €, illustre Philippe Pire. On ne saurait mouvoir des véhicules de 3,5 tonnes avec des petites cylindrées. Il faut de la puissance.Pour un Fiat Ducato d’occasion de 5 ans, 2.8 de 132 kW, la TMC s’élève à 1362 € avec un ecomalus de 1200 €, soit aussi plus de deux mille euros au lieu de zéro, pour un véhicule qui va encore rouler cinq ans. La taxe de circulation passe, elle, à 597,43 €.»

« Bien sûr, il y a une possibilité d’exonération si on roule moins de 30 jours par an sur le territoire wallon, mais quelle est la logique alors que le plan de relance en Wallonie prévoit de promouvoir le tourisme en motorhome?, interroge encore Philippe Pire, qui a interpellé la ministre du Tourisme, Valérie De Bue. On débloque 4 millions pour créer des aires de repos dans les communes wallonnes et les Wallons ne pourraient sortir que 30 jours?»

Ce qui a aussi choqué les propriétaires de motorhomes, c’est que, au vu du prix d’achat élevé de ces véhicules, on les considère comme taxables à merci. «On n’est pas des nantis. Moi je suis ouvrier, et c’est un petit plaisir qu’on se fait», témoigne Claudio Divenosa, 52 ans. «Tout le monde n’a pas 50000 € sur son compte. Quand les gens achètent cela, ils font un crédit pour dix ans. Et ils regardent ce qu’ils peuvent payer par mois.»

Claudio s’est offert il y a un mois à peine un camping-car 1900 turbodiesel d’occasion, son premier, et attend la douloureuse. C’est lui qui a lancé le mouvement de colère, appelant à un rassemblement ce mercredi à Gembloux. «J’ai déclenché une réaction à laquelle je ne m’attendais pas. Le but est de se faire entendre. Si on n’a pas de réponse, il y aura d’autres actions.»

63000 motorhomes en Belgique, 2,5 millions en Europe

Le camping-car connaît un formidable engouement ces dernières années, qui pourrait bien se voir enrayé par cette hausse «surprise» de la taxation en Wallonie, craint Philippe Pire, le président de l’Association belge d’utilisateurs de motorhomes. «On connaît une augmentation des ventes de 30 % chaque année malgré les délais de livraison très longs suite à la crise des composants électroniques. La taxation risque de freiner les ventes, surtout dans le monde de l’occasion», dit-il.

Plus de 2,5 millions de motorhomes sont en circulation en Europe, dont quelque 63000 en Belgique (chiffres 2021, année où l’on a immatriculé 7150 motorhomes neufs et 8500 d’occasion). L’âge moyen des propriétaires de camping-cars qui passent leurs vacances en Wallonie est de 64 ans. Ils sont le plus souvent à la retraite et voyagent en couple. Les Allemands, les Français, les Anglais, les Italiens, les Suédois et les Hollandais sont aussi de grands amateurs de ce mode de déplacement.

Jean-Christophe Herminaire