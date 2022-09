Sixième primaire: 1,5 élève sur 10 n’a pas obtenu son CEB en 2022

Pour la session de juin 2022, ils étaient 44566 enfants à l’avoir réussi sur 52173, soit un taux de réussite de 85,42% parmi les élèves ayant présenté les différentes épreuves.

Il s’agissait là du plus bas taux de réussite observé sur les 15 dernières années.

Conseils de classe et recours

À cette occasion, l‘AGE avait précisé que d’autres CEB seraient encore délivrés, sur base cette fois non plus de l’épreuve de fin d’année, mais des décisions de conseils de classe et de recours pour certains élèves ayant échoué en juin.

Ce mardi, la ministre de l’Éducation Caroline Désir (PS) a donc actualisé les chiffres dévoilés en juin et annoncé face aux députés réunis en commission ad hoc du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles que 84,64% du total des élèves inscrits en sixième primaire lors de l’année scolaire 2021-2022 avaient, en définitive, obtenu leur CEB, dont 7,87% après décision du conseil de classe et 0,32% suite à l’introduction d’un recours auprès de l’administration.