Gratuité, pénurie, immersion: les trois défis d'après rentrée

À cette occasion, la ministre Caroline Désir a fait le point sur quelques-uns des dossiers chauds de cette rentrée scolaire.

Gratuité

L’ensemble des partis, majorité et opposition, ont pour leur part fait montre de leur vive inquiétude quant au pouvoir d’achat des familles au regard du contexte actuel et relancé le débat sur l’extension de la gratuité des fournitures scolaires à l’ensemble des six années du primaire – actuellement, seules les deux premières années sont concernées par la mesure, en plus du maternel.

Or, contrairement à ce qui avait été avancé en avril dernier, des discussions sur cette possibilité d’extension devraient bel et bien reprendre prochainement au niveau gouvernemental, a annoncé la ministre.

Pénurie

Problème ponctuel qui devient année après année structurel, le manque d’enseignants dans certaines matières se fait, déjà, ressentir cette année.

Si "presque tous les postes étaient pourvus"dans le fondamental le jour de la rentrée, la ministre a confirmé que la pénurie touchait principalement les maîtres de seconde langue. En secondaire, également, ce sont des professeurs de langues modernes, mais aussi pour certains cours de l’enseignement technique et professionnel qui manquent à l’appel.

La ministre a confirmé l’adoption en deuxième lecture la semaine dernière par le gouvernement d’ un projet de décret visant à lutter contre la pénurie au travers, notamment, de la création d’un pool de remplacement expérimental pour les zones Hainaut-Sud et Bruxelles dans le fondamental, la valorisation pécuniaire de l’expérience professionnelle acquise en dehors du cadre scolaire pour les maîtres de seconde langue dans le fondamental, le développement des anciennetés interréseaux ou encore l’accessibilité renforcée au certificat d’aptitude pédagogique (CAP) pour l’ensemble des enseignants ne disposant pas de la formation pédagogique.

Immersion

Enfin, tandis que les nouveaux rythmes scolaires pouvaient faire craindre une désertion des enseignants native speakers de néerlandais, la ministre a indiqué que, sur base des retours du terrain qui lui sont faits par les fédérations de PO, la situation semblait similaire à celle vécue lors des précédentes rentrées, prenant l’exemple de WBE où "un seul des 270 enseignants en immersion actif en 2021-2022 a renoncé à son poste cette année".

Depuis les rangs de l’opposition, Mathilde Vandorpe (Les Engagés) s’est montrée sceptique à l’égard de ce constat, expliquantavoir observé "de nombreux enseignants qui sont partis"en Wallonie picarde, évoquant le chiffre de 5 "rien que dans mon entourage proche".

Des états généraux sur la question doivent voir le jour dans les prochaines semaines ou prochains mois.