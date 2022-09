Les jeunes Belges n’ont jamais quitté le nid familial aussi tard

Cette moyenne cache une différence de taille entre fille et garçon, puisque les premières prennent leur envol vers 25,4 ans en moyenne, tandis que les seconds attendent d’avoir 27 ans pour partir.

Des chiffres plutôt proches de la moyenne en Europe (dans les 27 pays membres de l’Union européenne), où les garçons quittent le domicile parental vers 27,4 ans contre 25,5 ans pour les filles.

C’est au Portugal que les jeunes s’accrochent le plus au nid, avec un départ à 33,6 ans en moyenne. En Suède, à l’inverse, les jeunes n’attendent pas d’avoir 20 ans pour décoller.

Le plus grand écart entre filles et garçons se trouve en Serbie, les premières partant en moyenne 5 ans avant les seconds.

En plaçant ces données sur une carte, on observe que dans la plupart des pays du nord et de l’ouest, les jeunes ont quitté le domicile parental en moyenne au début ou au milieu de la vingtaine, tandis que dans les pays du sud et de l’est, l’âge moyen se situait à la fin de la vingtaine ou au début de la trentaine.

Plusieurs facteurs jouent un rôle significatif sur l’âge moyen de départ du foyer parental dont notamment le contexte socioculturel (durée des études, célibat, etc.) et bien évidemment la situation économique du pays (prix des logements, taux de chômage chez les jeunes, etc.).